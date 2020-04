Patricia Millardet è morta/ Giudice Silvia Conti de “La Piovra” ha avuto in infarto

Patricia Millardet è morta oggi, 13 aprile 2020, all’Ospedale San Camillo di Roma dove era ricoverata dal 24 marzo scorso. L’attrice era nota per il ruolo del Giudice Silvia Conti nella serie “La Piovra” e aveva 63 anni. Fatale le è stata una crisi cardiaca che l’ha colpita all’improvviso. Al momento si sa poco e altro di quanto accaduto alla donna. Si uniscono all’ultimo saluto tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo che avevano avuto a che fare, lungo la sua carriera, con una donna bellissima, professionista esemplare e ormai cittadina adottiva dell’Italia visto che viveva nel nostro paese dagli anni ottanta. Soggiornò da prima sull’Appia Antica per poi spostarsi a Castel Gandolfo dove risiedeva tutt’oggi. La donna svelo a La Repubblica: “Il mio grande successo? Non lo so. Penso che Silvia piaccia al pubblico perché è morale, pulita e molto disponibile“.

Patricia Millardet è morta, la carriera

Patricia Millardet era nata a Mont-de-Marsan in Francia il 24 marzo 1959 ed è morta oggi, 13 aprile 2020, a Roma. Il primo ruolo della sua carriera fu una piccola particina in Il tempo delle mele 2 di Claude Pinoteau del 1982. Nel cinema italiano debuttò nel 1987 con La Piovra 4 di Luigi Perelli. Si legherà alla serie anche per le stagioni 5, 6, 7 tornando poi nella 10 nel ruolo del Giudice Silvia Conti. In carriera recitò anche nella soap opera Il bello delle donne andato in onda tra il 2002 e il 2003. Lavorò con personaggi molto importanti del panorama dello spettacolo italiano. Nel 1987 recitava nel film tv Assicurazione sulla morte diretto dall’indimenticabile Carlo Lizzani. Nel 1990 invece recitò per i fratelli Paolo e Vittorio Taviani ne Il sole anche di notte.



