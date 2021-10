Patrick Debort, ex marito Ivana Spagna / Lei: “Sposarsi un grande errore perché…”

Patrick Debort è l’ex marito di Ivana Spagna. Modello e arrangiatore francese è diventato famoso in Italia per via della relazione con la cantante. I due si sono frequentati per quasi dieci anni prima di salire all’altare. Le nozze, celebrate a Las Vegas, sono durate appena una manciata di giorni. In un’intervista rilasciata in tv, nel programma della Balivo, Vieni da Me, la cantante aveva definito la storia con Debort un semplice colpo di fulmine, evidentemente finito male.

“Appena ho visto questo ragazzo non ci ho più visto. Era il classico colpo di fulmine. Ma non è successo niente, io avevo un compagno e lui era sposato. Poi successivamente, vado a vivere a Los Angeles e mi chiama lui, Patrick. Mi ha detto che aveva divorziato”, il racconto della Spagna. Così i due decidono di sposarsi, per poi tornare immediatamente sui propri passi, come aveva previsto un veggente di cui la Spagna si fidava moltissimo. “Lui mi aveva detto che sarebbe durata solo una settimana”.

Patrick Debort e il matrimonio lampo con Ivana Spagna

Dunque il matrimonio tra Patrick Debort e Ivana Spagna è durato davvero pochissimo. Questione di giorni o giù di lì. Lo ha confermato la stessa artista in più occasioni, quando è stato toccato l’argomento. In occasione di un’intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, ad esempio, la cantante aveva riconosciuto i suoi errori: “Quando mi sono sposata ci ho creduto, ma è durata pochissimo perché mi sono accorta di aver fatto un grande errore”.

Nel corso di quella stessa intervista la Spagna ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla relazione con Patrick Debort, tra cui la previsione dell’amico sensitivo. A quanto pare, infatti, un veggente le aveva sconsigliato di sposarsi, dicendole che se fosse salita all’altare con quell’uomo sarebbe comunque finita molto presto. E così è stato. Tra l’artista e modello francese, Patrick Debort, e la mitica Ivana Spagna, l’amore è durato all’incirca una settimana.

