Ivana Spagna ha un nuovo compagno? La vita sentimentale e privata della cantante di tantissime canzoni di successo, da Easy Lady a Gente come noi, è al momento top secret. La star conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo in passato è stata legata a diversi uomini tra cui l’ex marito Patrick Debort con cui ha avuto un matrimonio lampo fino alla lunga relazione con il manager assistente Ugo Cerruti terminata per un tradimento. Da allora la cantante non ha quasi mai più parlato della sua vita sentimentale e questo farebbe pensare che non c’è nessun uomo a farle battere il cuore. Stando a quanto trapelato Ivana Spagna è single, ma la cantante è pronta a vivere un nuovo amore.

A rivelarlo è stata proprio lei durante l’intervista rilasciata a Mara Venier negli studi di Domenica In. Dopo aver parlato del dramma della morte della mamma, Spagna si è sbottonata confessando di sognare un nuovo compagno semmai come regalo di compleanno. Non solo, la cantante ha espresso un vero e proprio desiderio: “vorrei un amico, uno che sia un po’ più che amico, che faccia il veterinario”.

Le parole di Ivana Spagna confermano che nella sua vita non c’è nessun nuovo compagno né tantomeno un fidanzato. La cantante è stata più volte innamorata vivendo anche relazioni con uomini più giovani di lei. A raccontarlo è stato proprio Spagna che ospite di Storie Italiane ha detto: “Nessuna come te’ racconta una storia d’amore che ho vissuto con un uomo più giovane di diciotto anni”.

Una relazione importante, ma conclusa quando la cantante ha deciso di mettersi da parte in quanto non poteva realizzare il desiderio del compagno: avere dei figli. Non è stato facile per la cantante interrompere questa relazione che è stata davvero importante per lei, ma ha precisato: “a volte se si ama veramente bisogna sacrificarsi”.

