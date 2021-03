Patrizia, amica Daniela Martani/ “Messa da parte dal gruppo perché vegana”

L’avventura all’Isola dei famosi 2021 non è iniziata nel migliore dei modi per Daniela Martani, vegana convinta e paladina dei diritti degli animali. La speaker radiofonica, prima di sbarcare in Honduras, ha subito detto che non avrebbe pescato. Ma le sue convinzioni, non la stanno aiutando a integrarsi nel gruppo: “Il fatto di essere di essere vegana non è ben visto, mi vedono come quella che giudica, che rompe le scatole se pescano un granchio”, ha detto in un video confessionale. Durante il secondo giorno sull’Isola, infatti, Daniela Martani aveva criticato la caccia di Gilles Rocca, il quale era riuscito a catturare un granchio. Inoltre, nei giorni scorsi la Martani ha anche avuto un’accesa discussione con Francesca Lodo, anche lei nella squadra dei Burinos. Le due donne hanno litigato poco prima di coricarsi per un maglione prestato dalla Lodo alla Martani.

Daniela Martani: difesa dall’amica Patrizia

Ieri sera, domenica 21 marzo, nello studio di “Live – Non è la d’Urso” si è parlato dei primi giorni della conduttrice radiofonica all’Isola di famosi 2021. Nel salotto di Barbara d’Urso è intervenuta Patrizia, amica di Daniela Martani, per difendere la concorrente vegana de l’Isola dei Famosi: “È stata messa da parte dal gruppo. La istigano dicendo che faranno la grigliata di pesce e sanno che a lei fa male”. Patrizia era già intervenuta in occasione della prima puntata dell’Isola dei famosi, dopo le parole di Iva Zanicchi: “Questa signora, che conosco poco, è la signora vegana? Daniela è contro tutto, non mangia carne, non mangia pesce? Voglio vederla quando crollerà e le porteranno una bistecca“. L’amica della Martani aveva risposto che “Daniela è una donna tostissima. Ed è una bravissima persona, è una persona di cuore, la voglio dire questa cosa perché a volte non viene capita”.

