Patrizia Bonetti/ Ritirata o presente all’Isola dei Famosi? É un mistero! Intanto sul sito ufficiale…

Patrizia Bonetti ha fatto perdere le sue tracce sia nel daytime sia nelle dirette serali de L’Isola dei Famosi 2022. La modella è infatti sbarcata in Honduras nella puntata di giovedì 24 marzo per poi scomparire senza far più ritorno. Nella seconda puntata la Bonetti aveva fatto il suo debutto nel reality affrontando una prova contro Roberta Morise con cui si doveva contendere l’unico posto disponibile su Playa Accoppiada. Per capire chi avrebbe fatto coppia con Blind, le due ragazze si sono fronteggiate alla prova del fuoco.

Patrizia Bonetti ha lasciato l’Isola dei Famosi?/ Post ambigui "A volte fermarsi…"

Pur di vincere entrambe hanno sfiorato la soglia dei 6 minuti davanti al falò, soffrendo davvero molto. Tanto che Alvin, preoccupato per l’incolumità delle naufraghe, ha decretato la vittoria di Roberta poiché non si e mossa, a differenza di Patrizia. A quanto pare però la sfida ha avuto delle conseguenze pesanti per tutte e due: Roberta ha avuto una gamba fasciata per qualche giorno, mentre Patrizia ha lasciato Playa Sgamada, dove, dato che aveva perso lo scontro, avrebbe continuato come concorrente singola.

Patrizia Bonetti, la sua assenza a L’Isola dei Famosi 2022 e le parole di Ilary Blasi

Ilary Blasi aveva motivato l’assenza di Patrizia Bonetti a L’Isola dei Famosi 2022 sostenendo che la ragazza era stata vittima di un inconveniente, forse dovuto alla prova del fuoco, a cui si era sottoposta contro Roberta. La conduttrice aveva rassicurato il pubblico dicendo che la Bonetti stava bene, che si era solo scottata e che la stavano tenendo sotto controllo in infermeria solo per precauzione.

I telespettatori si aspettavano di vedere Patrizia durante la diretta di giovedì 31 marzo, ma così non è stato. I rumor sostengono che l’ex gieffina abbia deciso di abbandonare in via definitiva il reality, ma manca tuttavia l’ufficialità da parte del team dell’Isola dei Famosi. Nella puntata di stasera sicuramente tutto sarà più chiaro, aspettiamo di vedere quello che verrà annunciato.

Le ustioni il motivo dell’addio dall’Isola dei Famosi 2022?

Nelle ultime ore si vociferano alcune ipotesi sull’addio di Patrizia Bonetti a L’Isola dei Famosi 2022. Sono diversi i portali, come quello de Il Messaggero, che sottolineano come si sia reso necessario il ritorno in patria per delle ustioni. Un vero peccato perché Patrizia meritava questa opportunità e sognava di far tornare a parlare di lei dopo la bella, seppur non proficua, esperienza al Grande Fratello. Non è dunque nemmeno da escludere che la ragazza oggi possa essere addirittura in studio.

Le notizie sono frastagliate, non omogenee, non sappiamo dunque con precisione cosa sia accaduto. Durante la puntata di stasera però Ilary Blasi sarà costretta a dare delle informazioni maggiormente precise dopo che la settimana scorsa aveva parlato della naufraga come in salute e senza alzare possibili polveroni. Il pubblico di certo è molto dispiaciuto perché avrebbe avuto il piacere di conoscerla meglio durante questa avventura.

