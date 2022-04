Patrizia Bonetti ritirata dall’Isola dei Famosi 2022?/ Dopo la prova del fuoco mai rientra…

Patrizia Bonetti dopo essere sbarcata sull’Isola dei Famosi 2022 durante la seconda puntata del reality è sparita dal gioco. Il motivo? La ragazza, dopo la prova del fuoco ha riportato alcune ustioni, come spiegato da Ilary Blasi lo scorso lunedì. La conduttrice infatti ha spiegato che la naufraga si trovava sotto osservazione per via delle ustioni riportate nella prova del fuoco in cui si era sfidata con Roberta Morise.

Entrambe le donne durante la prova hanno spinto il loro corpo oltre ogni limite rimanendo davanti alle fiamme per quasi sei minuti. La loro sfida è stata interrotta dalla produzione che ha decretato la vincitrice scegliendo la concorrente che durante tutta la prova non si è mossa. Alla fine della prova entrambe le ragazze hanno riportato delle ustioni e se, a Roberta Morise è andata meglio provocandosi solo una gamba fasciata, Patrizia Bonetti è sparita subito dopo il suo approdo a Playa Sgamada.

Patrizia Bonetti abbandona l’Isola dei Famosi 2022?

Secondo Giuseppe Porro, Patrizia Bonetti ha lasciato l’Isola dei Famosi 2022 per le ustioni e sarebbe già di ritorno in Italia. Al momento si tratta solo di rumors e non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale da parte della produzione o della diretta interessata, ma se così fosse la sua avventura da naufraga sarebbe terminata prima ancora di entrare nel vivo del reality.

Se le notizie su Patrizia Bonetti dovessero rivelarsi vere non sarebbe la prima volta che un concorrente dell’Isola dei Famosi abbandoni il reality, ad esempio durante la scorsa edizione Elisa Isoardi ha dovuto abbandonare il gioco per via di alcuni problemi ad un occhio che l’hanno obbligata a fare il suo rientro in Italia per potersi curare al meglio.

