“Patrizia Groppelli concorrente al Grande Fratello Vip 7″/ Trattative concluse con Signorini: l’indiscrezione

Patrizia Groppelli confermata concorrente al Grande Fratello Vip 7?

Continuano le indiscrezioni sul cast che popolerà la Casa del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini è ancora all’opera, e mentre su Instagram condivide il terzo promo del reality in partenza a settembre, sul web si diffondono i nomi di presunti Vipponi pronti a fare il loro ingresso dalla porta rossa. Oggi torna prepotentemente il nome di Patrizia Groppelli.

Già Alberto Dandolo sul settimanale Oggi annunciava a maggio che una delle papabili concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe stata proprio il noto volto di Canale 5, ospite fissa nei salotti di Mattino Cinque e Pomeriggio 5 nonché ben nota al pubblico per la sua schiettezza e quella la Barbara D’Urso ha più volte definito “lingua biforcuta”. Oggi il suo nome torna a popolare le indiscrezioni sulla prossima edizione del reality.

Patrizia Groppelli, trattative concluse con Signorini?

A rilanciare l’indiscrezione è Dagospia. Il noto sito di gossip fa sapere che Patrizia Groppelli è una dei concorrenti certi della prossima edizione del Grande Fratello Vip e che le trattative sono ormai giunte al termine. “Patrizia Groppelli fu D’Asburgo sarà una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip”, fa sapere la fonte. E aggiunge: “La vivace opinionista TV, compagna del direttore di ‘Libero’ Alessandro Sallusti, dalle poltrone in ecopelle degli studi del Biscione traslocherà tra qualche giorno sui divanetti della Casa di Cinecittà…” Dagospia dà dunque per certa la sua presenza al GF Vip: si sarebbero dunque concluse le trattative con Alfonso Signorini e, a quanto pare, per il meglio.

