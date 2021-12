Patrizia Groppelli Vs Flavia Vento/ “Truffa Tom Cruise? Volevi un po’ di visibilità”

Si torna a parlare di Flavia Vento e della truffa del falso Tom Cruise nel corso del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5. La showgirl, in collegamento con lo studio di Barbara D’Urso, ha rivelato di essere stata nuovamente contattata dall’uomo che per sei mesi si è finto il celebre attore hollywoodiano: “Mi ha scritto venerdì, dicendo che io l’ho usato per andare sui media. È surreale!”

Tra gli opinionisti ospiti della D’Urso c’è però chi nutre qualche sospetto su tutta questa vicenda, come Patrizia Groppelli. “Ma un po’ alla fine è stato così perché era un po’ che non ti si vedeva in TV. – fa notare infatti l’opinionista, pungente come sempre. Notando che – Hai tirato su un polverone, se non volevi scatenarlo non tiravi fuori questa cosa!”

Dubbi su Flavia Vento, lei si difende: “Ecco perché non ho denunciato il falso Tom Cruise”

“Questa persona mi ha scritto che era Tom Cruise, me l’ha detto 50 volte che era lui, alla fine uno ci crede!” motiva però Flavia Vento di fronte ai dubbi di Patrizia Groppelli e di altri opinionisti in studio. D’altronde i sospetti nascono anche dal fatto che Flavia non abbia denunciato l’uomo che l’ha imbrogliata, cosa che lei spiega così: “Io non lo denuncio perché credo nel perdono, non è che se domani vado alla polizia lo prendono domani mattina. Non devo fare quello che dicono gli altri ma faccio quello che voglio, magari questa persone è un poveraccio che ha dei figli!”

