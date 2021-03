Patrizia Groppelli Vs Maria Monsè: “Oca e cretina!”/ Lite a Pomeriggio 5: “Arpia”

Puntata tutta al femminile quella di Pomeriggio 5 in onda oggi 5 marzo. Barbara D’Urso ha un fantastico parterre di donne tra le quali spiccano due figure che, in passato, sono state già protagoniste in più occasioni di accesi scontri. Patrizia Groppelli e Maria Monsè si ritrovano faccia a faccia e, neppure a dirlo, volano scintille! La prima stoccata la lancia la Monsè, parlando di ‘minacce ricevute da una donna in studio’.

Il riferimento è proprio alla Groppelli che è però già pronta a replicare a tono. “Ho promesso a me stessa di ignorarti perché tu non conti nulla! Tu oltre ad essere un’oca sei anche cretina, te lo garantisco!” tuona la compagna di Alessandro Sallusti, scatenando gli applausi di Karina Cascella in collegamento. La Monsè si dice offesa da queste parole e chiede esplicitamente le scuse della Groppelli.

Patrizia Groppelli critica Maria Monsè: “Ci tieni tanto al fisico ma tuo marito…”

“Posso anche chiedere scusa ma questa mi provoca da quando sia entrate in trasmissione!” spiega Patrizia Groppelli a Barbara D’Urso, ed è infine proprio alla conduttrice che pone le sue scuse “perché sono tua ospite”. Lo scontro, però, non si ferma qui. La visione di un filmato che riassume i TikTok fatti dalla Monsè con sua figlia Perla Maria e suo marito Simone Paravia dà alla Groppelli l’occasione di lanciare una delle sue stoccate molto pungenti: “Ma io vedo che la Monsé ci tiene tanto al suo fisico e a tutte queste cose qui, ma il marito ha una panza che sembra Babbo Natale!” La showgirl non la prende bene: “Ma perché devi offendere le persone?”, “Perché non posso offendere te!” chiude la Groppelli. “È un’arpia!” ammette allora Maria.



