ha L’imprenditrice Patrizia Mirigliani ha vissuto un momento di grandissima difficoltà con il figlio Nicola Pisu, nato dalla relazione con Antonello Pisu. Purtroppo, il ragazzo si era dato alla droga e da lì tutto è precipitato, tanto da aver dovuto indossare il braccialetto elettronico per stare lontano dalla madre. Bisogna precisare, che fortunatamente oggi Nicola Pisu è uscito dal tunnel delle droghe e che finalmente ha recuperato un meraviglioso rapporto con Patrizia Mirigliani, ma quello che hanno passato è stato devastante.

Nicola Pisu, la lotta contro la droga/ "Mi drogavo e rubavo in casa, mia madre avrebbe preferito che morissi"

Oggi la donna si prende cura del ragazzo e ricorda gli anni peggiori vissuti appena dopo il parto. In effetti, quando Nicola Pisu era ancora molto piccolo, Patrizia Mirigliani era stata tradita dall’ex compagno Antonello Pisu. Un colpo grosso per la donna, che poi ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno. In quel periodo il bambino aveva solo 7 anni e in diverse interviste l’imprenditrice ha dichiarato che probabilmente quello che ha poi vissuto con la droga è stato il frutto della mancanza di suo padre: “Io mi rimprovero di non avere percepito subito in Nicola i segni della sua dipendenza”, aveva detto.

Antonello Pisu, chi è il marito di Patrizia Mirigliani: "Mi ha tradita"/ "Mai stato vicino al figlio Nicola"

Patrizia Mirigliani, il figlio Nicola Pisu la ringrazia al Grande Fratello: “Mi hai salvato la vita”

Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, ha iniziato a far uso di sostanze stupefacenti quando aveva 18 anni. Da piccolo aveva vissuto la forte assenza del padre che aveva lasciato la famiglia per stare con un’altra donna e quando Patrizia Mirigliani lo ha lasciato, è stato un duro colpo per il ragazzo. La donna ha infatti spiegato che il giovane andava alla rovina, che non era più sè stesso e che stava malissimo. Un’impresa difficile, che l’ha portata a compiere un gesto estremo, quello di denunciare il suo stesso figlio per permettergli di rinascere dopo l’abuso di sostante.

Patrizia Mirigliani chi è, il dramma del figlio Nicola Pisu/"L'ho denunciato per salvarlo"/L

Inizialmente Nicola Pisu non aveva preso bene questo gesto, anche perchè dopo la denuncia ha dovuto indossare il braccialetto elettronico per tutelare la sicurezza della madre. In seguito, anche lui ha denunciato la donna, le ha dato della “madre snaturata” ed era diventato violento, chiedendo continuamente denaro per potersi comprare la droga. In seguito, Nicola Pisu al Grande Fratello aveva ringraziato pubblicamente la mamma per averle salvato la vita. Oggi Patrizia Mirigliani è contenta di come stanno andando le cose, consapevole però che nonostante tutto il passato non si potrà cancellare.