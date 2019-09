Patrizia Mirigliani contro Laura Boldrini/ “Giudica, ma non conosce Miss Italia”

A distanza di ventiquattrore dall’attacco lanciato a Laura Boldrini al concorso di bellezza di Miss Italia, Patrizia Mirigliani ha deciso di replicare alla ex Presidente della Camera. Tutto è partito per un tweet pubblicato dalla Boldrini in cui scriveva: “Oggi, le donne vanno nello spazio, sono nelle sale operatorie, nei tribunali, nelle istituzioni”. “Quante ricercatrici vanno all’estero? che dopo questo interrogativo ha proseguito proponendo alla Rai di fare dei concorsi per stabilizzare i precari, uomini e donne lavoratori dell’azienda di viale Mazzini, piuttosto che “spendere denaro in un concorso di bellezza”. Le parole della Boldrini hanno trovato replica immediata da parte del pubblico dei social che ha fatto notare alla ex Presidente della Camera come esita un concorso per giornalisti precari con scadenza entro il 28 ottobre. “Quest’iniziativa mi fa piacere, ma vorrei ricordare che in Rai ci sono anche altre figure che sono caratterizzate dalla piaga del precariato e che andrebbero stabilizzate perché ne hanno tutto il diritto” ha risposto subito la Boldrini.

Patrizia Mirigliani: “Laura Boldrini non viene a vedere il concorso è assurdo”

Le parole di Laura Boldrini non sono però cadute nel dimenticatoio visto che Patrizia Mirigliani ha deciso di risponderle per le righe. Non è una novità che il concorso di bellezza di Miss Italia sia oggetto di critiche e polemiche; da 80 anni circa, il concorso di reginetta più bella d’Italia finisce nel mirino creando come sempre delirio. Questa volta però la patron di Miss Italia non ha voluto far cadere la cosa, anzi ha replicato alla Boldrini dicendo: “Essere costretti a difendersi da attacchi di chi non conosce Miss Italia e che, nonostante gli inviti, non viene a vedere il concorso è assurdo”. Non solo, la Mirigliani ha poco dopo aggiunto: “Alcune critiche ci feriscono perché sono ingiuste, immotivate. La mercificazione del corpo delle Miss è un concetto che non ci appartiene, né ora né mai. Chi sostiene questo riferendosi a Miss Italia è come se bestemmiasse in chiesa”. Parole importanti quelle pronunciate dalla Mirigliani che, non fa il nome della Boldrini, ma è chiaro che il suo messaggio sia indirizzato proprio alla politica. Risponderà?

