Patrizia Mirigliani, la triste verità sul figlio Nicola Pisu/”Era diventato violento”

Patrizia Mirigliani è tornata a parlare del periodo difficile vissuto dal figlio Nicola Pisu a causa della sua dipendenza della droga. Fu proprio lei a denunciare il figlio per poterlo salvare. Patrizia Mirigliani ha rivelato che il figlio era diventato anche aggressivo e violento: “Ho vissuto momenti drammatici. Era diventato violento a causa della droga. Non riconoscevo più quello che era stato per me Nicola fino ai 18 anni”. Patrizia ha anche spiegato che il figlio merita una seconda possibilità dopo aver pagato il debito con la giustizia scagliandosi di fatto contro le persone che hanno criticato la partecipazione di Pisu al Grande Fratello Vip: “Ha il diritto di ricominciare. E’ cambiato e vuole dimostrarlo. Nessuno può negargli questa possibilità…”, ha sottolineato. Patrizia Mirigliani aveva più volte dichiarato come l’assenza nel padre nella vita di Nicola sia una ferita aperta. Lei spera in un riavvicinamento e confida: “La mancanza della figura paterna è una ferita dell’anima che brucia in età adulta”.

Patrizia Mirigliani ha parlato anche dell’emozione che ha provato nel rivedere il figlio Nicola Pisu. La donna ha rivelato: “Non vedevo emozioni in Nicola da tempo. Il nostro incontro, e più in generale la sua presenza all’interno del programma, è servizio pubblico: queste storie, così potenti, possono aiutare tante persone. Quando ci ricadeva, era un dolore in più per lui e per me. Queste battaglie le combatti sempre insieme. Con Nicola abbiamo tentato varie strade, senza mai la convinzione che gli ho visto recentemente. Andare a esporsi in un programma pubblico è stato coraggioso”.

Patrizia Mirigliani ha anche spiegato di aver capito che il figlio Nicola era caduto nel vortice della dipendenza dalla droga quando aveva compiuto la maggiore età: “Non era più spensierato. Era diventato strano. Gli erano cambiate le espressioni, gli atteggiamenti. Lui, che è un ragazzo di una sincerità e di una tenerezza incredibile, aveva cambiato il suo modo d’essere. Come se avesse un segreto da nascondere. Come se si fosse chiuso in se stesso. Lui ha vissuto degli anni bui, era sempre triste e io mi chiedevo il perché”. I due hanno vissuto un periodo di distacco molto forte anche se Patrizia è convinta che quel tempo sia servito: “Io ho fatto il Natale senza di lui, la Pasqua senza di lui, le vacanze senza di lui. Lui ha fatto il lockdown da solo. Mettere questo freno al nostro rapporto è stato molto difficile, mi creda. Un po’ alla volta lui ha capito”.

