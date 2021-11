Patrizia Mirigliani, madre Nicola Pisu / L’attacco a Miriana e la difesa di Soleil

Patrizia Mirigliani, madre di Nicola Pisu, non perde occasione per dire la sua sulle dinamiche che animano il Grande Fratello VIP 2021, dove suo figlio è protagonista. Se nei giorni scorsi aveva sollevato polemiche la sua presa di posizione contro Miriana Trevisan, di cui Nicola si è invaghito durante il reality, ora la Mirigliani ha speso parole al miele per un’altra concorrente del GF VIP 2021, vale a dire Soleil Sorge.

Benché sia un personaggio molto discusso e criticato, la madre di Nicola ha le idee molto chiare, avendola conosciuto anni fa a Miss Italia: “Questa sua immagine da ‘mangiauomini’ nasconde una vulnerabilità e un bisogno d’affetto insospettabili…”, ha dichiarato la madre di Nicola Pisu, Patrizia Mirigiliani, nell’intervista rilasciata al magazine Nuovo.

Patrizia Mirigliani su Soleil Sorge: “ha grande grinta e Miriana Trevisan…”

Patrizia Mirigliani, a proposito di Grande Fratello Vip, ha poi dichiarato di non essere affatto sorpresa della escalation di Soleil Sorge: “Ha una grande grinta…”. E sul flirt tra suo figlio Nicola e la ex valletta Miriana Trevisan, ha voluto chiarire alcune sue precedenti posizioni, di fatto senza ritrattarle. Allo stesso modo la Mirigiliani ha promesso di non interferire più nella vita sentimentale del figlio, ancora a caccia della persona giusta per lui: “A lui piaceva molto Francesca, però l’ha sempre scoraggiato…Lo chiamava ‘fratellino’ per una certa somiglianza che c’è tra loro”, ha raccontato Patrizia. “Se fosse Miriana la donna giusta? Sarebbe un altro passo verso quella serenità che si merita…”, ha concluso la madre di Nicola Pisu.

