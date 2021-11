Patrizia Mirigliani: “Orgogliosa di Nicola Pisu”/ “Per i fan è come un simbolo”

“Nicola, che non ha mai smesso di inseguire la felicità, oggi forse la può trovare dove non si sarebbe mai aspettato. Sono una mamma orgogliosa.” È con queste parole che Patrizia Mirigliani commenta un videomessaggio, pubblicato su Instagram, in cui ringrazia il vasto pubblico che supporta e segue suo figlio Nicola Pisu al Grande Fratello Vip. La donna, anche un po’ stupita, ha voluto in questo video ringraziare personalmente coloro che in Nicola hanno trovato qualcosa di familiare e, per questo, hanno voluto supportarlo. “Nicola non è consapevole dell’affetto che c’è fuori, e lui quando uscirà avrà una bellissima sorpresa.”, ha ammesso la Mirigliani, continuando “Io vi ringrazio come mamma, ringrazio tutte le mamme che mi scrivono”.

Patrizia Mirigliani mamma orgogliosa di Nicola Pisu: “Simbolo di qualcosa che deve cambiare”

Patrizia Mirigliani rivela, allora, di essere contattata da persone “che sono vicine a me per tematiche molto serie, legate a quelle che ha vissuto anche Nicola, e tante persone che si riconoscono in lui per i loro problemi, magari per il non essere capiti, o l’essere troppo buoni e quindi fraintesi e presi in giro.”, spiega nel videomessaggio. Spiega, infine, come per questa affezionata parte di pubblico “Nicola è diventato per voi quasi una specie di simbolo di qualcosa che deve cambiare. Cerchiamo di avere più rispetto, questo è molto importante”, chiede infine. Nicola, proprio in questi giorni, si è ritrovato al centro di discussioni e polemiche per le dure parole avute nei confronti di Miriana Trevisan alla fine della scorsa diretta del Grande Fratello Vip.

