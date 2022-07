Patrizia Pellegrino dopo il Gf vip/ “Soleil Sorge non mi ha invitata, sogno…”

Patrizia Pellegrino si apre su Soleil Sorge, dopo il Grande fratello vip

In questi giorni di inizio luglio 2022 si è tenuto il party di compleanno di Soleil Sorge, le cui immagini estrapolate da un rinomato locale sito in Puglia hanno fatto il giro del web. Incalzata sul mancato invito al party, l’ex Grande fratello vip, Patrizia Pellegrino, non ha nascosto il dispiacere per i rapporti interrotti con l’ex inquilina della Casa e modella italo-americana. L’occasione che la Pellegrino ha per aprirsi sul conto della Sorge è un’intervista ripresa dalla pagina Instagram di beninformati dei pettegolezzi, Pipol Gossip.

“Purtroppo non ci sono rapporti, di nessun tipo. Soleil è molto intelligente e conosce molto bene il mezzo televisivo, ma l’ho frequentata solo durante il reality. Fuori, mai”, esordisce nell’intervento Patrizia Pellegrino sulla collega italo-americana, con cui ha in comune un’esperienza tv vissuta al Grande fratello vip. E intervistata sulla sua assenza al party di compleanno della Sorge, quindi, Patrizia ammette con la schiettezza che tanto la contraddistingue: “Non ho mai ricevuto nessun invito”. Se Soleil l’avesse invitata, lei si sarebbe presentata al party? La risposta della showgirl protagonista dell’intervista è: “Certo, perché no? Magari avrei avuto modo di approfondire l’amicizia”.

Patrizia Pellegrino verso Tale e quale show?

Insomma, Patrizia sembra nutrire una profonda stima verso Soleil, nonostante tra loro non siano ora coltivati i rapporti, ma più che per il mancato invito al compleanno più discusso del momento la Pellegrino sembra dirsi dispiaciuta per il mancato ingaggio a Tale e quale show 2022: “Molto. Ci tenevo tantissimo, ma ci rifaremo. Io sono molto testarda. Prima o poi ce la farò. È un programma che amo”.

Che possa concretizzarsi in futuro il ritorno in tv a Tale e quale show, per Patrizia Pellegrino? Staremo a vedere cosa riserverà il destino alla biondissima showgirl campana dagli occhi di ghiaccio.

