Chi sono i figli di Patrizia Pellegrino? L’attrice si è spesso raccontata senza messi termini sulla sua vita difficile. Alle spalle ha la perdita di un figlio appena nato, la perdita del suo adorato papà Mario e del fratello Aldo, scomparso dopo una vita di. Dopo la morte di Riccardo, il primo bambino, i medici le avevano detto che non avrebbe più potuto avere figli, e da quel giorno è peggiorata ancor più la sua depressione. “Non avevo più voglia di vivere“, ha raccontato Patrizia Pellegrino.

Patrizia Pellegrino, chi è il compagno Giampaolo Embrione/ Ex marito Stefano Todini: "Finita perchè..."

Poi, grazie al lavoro e alla forza data dalla fede, per l’attrice è tornato il sereno. Insieme all’ex marito Pietro Antisari Vittori ha adottato Gregory in Russia, mentre poi sono nati anche Arianna e Tommaso, sempre dal primo marito. “Ho scoperto per caso che le tube si potevano riaprire“, ha ammesso Patrizia Pellegrino, “Ho avuto la fortuna di essere sia mamma naturale che adottiva“. In passato, nella trasmissione Oggi è un altro giorno, l’attrice ha raccontato del difficile parto della figlia Arianna, che oggi compie 23 anni ed è una persona disabile.

Patrizia Pellegrino, morte del padre Mario e del fratello Aldo/ "Mi hanno straziato il cuore"

Patrizia Pellegrino: “Mia figlia è bellissima, cammina con difficoltà ma è profonda e scaltra”

Arianna, figlia di Patrizia Pellegrino, è nata prematura a soli sei mesi. Pesava solo 450 grammi come ha raccontato la showgirl, spiegando che nonostante le difficoltà è riuscita a sopravvivere anche se riporta i segni della gravidanza difficile. Purtroppo ha difficoltà a deambulare e prova a camminare solo nei luoghi in cui si sente al sicuro, come in casa, dove fa qualche piccolo passo. “Arianna è una ragazza talmente bella, intelligente, profonda e anche scaltra“, ammette la Pellegrino, “molto ‘cazzimmosa’ come diciamo a Napoli“.

Chi è Patrizia Pellegrino/ Dalla morte del figlio Riccardo alla malattia di Arianna, la violenza sessuale e..

Patrizia Pellegrino conferma oggi di essere estremamente felice della sua vita, e di aver ottenuto tutto quello che desiderava. La cosa più importante è stata per lei la famiglia, e nonostante in passato sia stata molto sfortunata in amore con un marito che l’ha tradita in modo totalmente inaspettato, oggi vive una bellissima relazione con il manager napoletano Giampaolo Embrione, con il quale ha ammesso di non voler pensare ancora al matrimonio per una questione di scaramanzia.