Patrizia Rossetti “Alberto attratto da Edoardo”/ Il retroscena:”Mi aveva fatto intuire che…”

GF Vip, Patrizia Rossetti svela un retroscena su Alberto e Edoardo

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2022 Alberto De Pisis ha parlato a cuore aperto, forse come mai fatto prima d’ora, dei sentimenti che lo legano a Edoardo Donnamaria. Sin dal principio del suo percorso a Cinecittà, infatti, il coinquilino ha nutrito subito un interesse piuttosto evidente per il volto di Forum, che ora è però sentimentalmente legato ad Antonella Fiordelisi. Sulla questione è intervenuta anche Patrizia Rossetti che, in un’intervista a Casa Chi, ha rivelato un retroscena legato proprio ai due coinquilini.

Parlando delle intime dichiarazioni di De Pisis in puntata, l’ex Vippona ha ricordato un episodio risalente a qualche mese fa: “Alberto ha detto la sincera verità. Mi aveva detto questa cosa quando noi siamo partiti dal Grande Fratello per andare a votare e siamo stati in quarantena. Anche se eravamo lontani, tra una camera e l’altra, mi aveva fatto intuire questa cosa. La verità è quella che ha detto lui: si sente attratto da questa persona a livello affettuoso, tenero“.

Patrizia Rossetti su Alberto De Pisis: “Gli dicevo di aprirsi“

Nel corso dell’intervista viene chiesto a Patrizia Rossetti se, dopo queste dichiarazioni sui suoi sentimenti per Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis ne uscirà più forte o più fragile. L’ex Vippona del Grande Fratello Vip 2022 ammette: “Secondo me lui non può essere più fragile. Perché sei fragile se ti tieni qualcosa dentro, a me succede questo. Certo che lui non voleva vivere fino a un certo punto questo sentimento, che sa benissimo che non può sfociare in altro. Più volte gli dicevo di aprirsi, perché quando c’è qualcosa dentro, anche se sai che non lo puoi realizzare, lo butti fuori“.

Il rapporto tra Alberto e Edoardo, o gli ‘Edoberto’ come vengono affettuosamente chiamati dai loro fan, sembra ricordare molto il sentimento che Tommaso Zorzi nutriva per Francesco Oppini nel Grande Fratello Vip di due edizioni fa. Patrizia Rossetti sembra confermare questa intuizione degli intervistatori. E anche Elenoire Ferruzzi, di recente intervenuta in un’intervista a SuperGuida Tv, ha ammesso che Donnamaria potrebbe essere attratto da Alberto. Come si evolveranno i rapporti tra i due coinquilini nella Casa?

