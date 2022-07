Patrizia Rossetti concorrente al Grande Fratello Vip 7?/ Sempre più vicina al cast: l’indiscrezione

Patrizia Rossetti concorrente al Grande Fratello Vip 7?

Mentre Alfonso Signorini continua a lanciare indizi su chi varcherà la porta rossa per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, di fatto continuano a mancare certezze. Fioccano nomi di presunti Vip che dovrebbero essere i concorrenti a partire da settembre ma, al momento, nessuno di questi è stato annunciato dai canali ufficiali dello show. Alla lunga lista di nomi si aggiunge nelle ultime ore anche quello di Patrizia Rossetti.

Volto noto della TV italiana e non nuovo ai reality, Patrizia Rossetti è stata più volte accostata al Grande Fratello Vip eppure non è mai riuscita a conquistare un posto nel cast ufficiale del reality. Quest’anno, però, potrebbe essere la volta buona. Stando infatti a quanto riporta l’esperta di gossip Deianira Marzano, la Rossetti sarebbe sempre più vicina alla porta rossa.

Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 7? Non è la prima volta…

Va ricordato che Patrizia Rossetti aveva già sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip qualche anno fa, senza però ottenere un posto nel cast. In quell’occasione dichiarò: “Ho fatto tre provini per il Grande Fratello Vip lo scorso anno ma poi non è andata e non ricordo nemmeno per quale motivo, poi ad un certo punto sono io a dire di no. Dopo 40 anni di carriera, i fan sanno tutto di me, devo davvero fare provini per parlare del mio lavoro e della mia vita privata?”

L’opinionista rivelò quindi che: “Questi sono impegni forti, ho una bambina a 4 zampe, sono impegni complicati, ci devo pensare… sono schietta e sincera o mi si apprezza così oppure si diventa nemici, alla mia diversa età giovane, posso sempre dire quello che penso…”. A distanza di qualche anno che decisione avrà preso?

