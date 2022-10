Patrizia Pellegrino contro i concorrenti del GFVip 2022/ “Pamela Prati? Bugiarda…”

Patrizia Pellegrino parla della sua esperienza al GF Vip: “Federica Calemme mi ha colpito per la sua umanità, la Ricciarelli invece…”

L’attrice Patrizia Pellegrino partecipò alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, entrata in corsa fu purtroppo eliminata un paio di settimane dopo il suo ingresso dalla porta rossa. Oggi Patrizia è tornata a parlare della sua esperienza nel reality con una lunga intervista per il settimanale Mio dove, verso alcuni concorrenti, non le ha mandate a dire… Nella casa del GF Vip, ad averla colpita maggiormente, è stata Federica Calemme: “Mi ha colpito per la sua umanità, è molto bella sia dentro che fuori, è una ragazza che si mette in gioco, nonostante la sua profonda timidezza. Poi è napoletana come me sin da bambine ci hanno inculcato il desiderio di metter su famiglia e lei lo desidera molto”, ha raccontato.

Patrizia Pellegrino bocciata a Tale e Quale Show/ "Ho pianto. Tre volte che ci provo"

Patrizia, un brutto ricordo, lo ha invece di un’altra sua compagna di viaggio… Si tratta del famoso soprano Katia Ricciarelli a cui non ha risparmiato aspre critiche: “Rispetto il suo personaggio e le sue esperienze artistiche ma non mi piace umanamente e non voglio frequentare persone come lei, che odiano le donne. Mi spiace non essermene accorta prima: mi ha fregato il senso di rispetto per le persone più grandi di me”, ha affermato.

Soleil Sorge, il party è un caso/ Alex Belli tra gli assenti: "Io ho la mia vita e.."

Patrizia Pellegrino e i concorrenti del GF Vip7: “Gegia è simpaticissima, Pamela Prati invece…”

Anche sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip però, Patrizia Pellegrino, ha avuto qualcosa da ridire; l’attrice ha criticato la presenza di una Vippona… Di chi si tratta se non della “pinocchietta” Pamela Prati? In riferimento al caso Mark Caltagirone la Pellegrino ha ammesso di non crede affatto che Pamela sia stata tuffata, al contrario crede che la Prati fosse a conoscenza dell’inesistenza di Mark Caltagirone e che ci abbia “marciato su” per guadagnare qualche ospitata: “Il suo errore non è stato solo dire cose che non erano vere, ma soprattutto parlare dei bambini, ha sbagliato, lei sapeva che Mark non esisteva. Ha sbagliato, prima di andare in TV a dire che ci sposa, chiunque si accerta che il futuro marito esiste, ha sessant’anni è una donna“.

Patrizia Pellegrino dopo il Gf vip/ "Soleil Sorge non mi ha invitata, sogno..."

Nonostante questo giudizio però, Patrizia Pellegrino ha dichiarato di non essere contraria alla presenza di Pamela nella casa del Grande Fratello Vip: “Alfonso Signorini ha fatto bene a darle un’altra chance, speriamo se la giochi bene”, ha affermato. Buone parole l’attrice le ha invece verso Gegia: “La conosco è simpaticissima” e anche verso la nuova opinionista Orietta Berti. Sull’eventualità di un possibile ritorno nella casa più spiata di Cinecittà non nega di essere interessata: “Tornerei volentieri, ma all’inizio e non a reality già cominciato”, conclude.











© RIPRODUZIONE RISERVATA