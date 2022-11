“Patrizia Rossetti deve uscire dal GF Vip 2022″/ Emanuela Folliero svela che…

Patrizia Rossetti in crisi al Grande Fratello vip 2022

Le critiche ricevute durante la 19esima puntata del Grande Fratello vip 2022 per le battute fatte su Micol Incorvaia, il confronto con Clizia Incorvaia e la lite successiva con Wilma Goich hanno lasciato il segno su Patrizia Rossetti che non sta affrontando ore facili. Ieri, durante una lunga chiacchierata con Antonella Fiordelisi, ha ammesso di sentirsi sola e di essere delusa da alcune persone come Giaele De Donà che le avrebbe tolto anche il saluto dopo l’accaduto con Micol. Al televoto per l’eliminazione con Luciano Punzo e la stessa Micol Incorvaia, Patrizia è convinta che sarà lei ad abbandonare la casa.

La conduttrice ha anche spiegato di preferire l’eliminazione non sentendosi più a proprio agio nella casa in cui pensa di non aver mostrato tutto di se stessa. Ad augurarsi che sia proprio la Rossetti la prossima eliminata è anche l’amica Emanuela Folliero.

Le parole di Emanuela Folliero su Patrizia Rossetti

Tra Emanuela Folliero e Patrizia Rossetti c’è un grande rapporto di amicizia. Le due sono molto legate e la stessa Folliero, alcune settimane fa, ha accettato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per farle una sorpresa. Dopo quanto accaduto, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Mio, la Folliero ha detto:

“Conoscendola, capisco che è arrivato per lei il momento di andarsene. Vedo che prova a contenersi ma non ci riesce più. Però mi sono accorta che più provoca liti e più piace”, ha detto la Folliero. Il pubblico, dunque, deciderà di salvarla dandole un’altra possibilità?

