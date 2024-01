Patrizia Rossetti: “Lavoravo in azienda e un uomo tentò di molestarmi”/ “Barbara D’Urso? Merita rispetto…”

Patrizia Rossetti, la sua ‘volta buona’ tra Wanda Osiris e Nilla Pizzi

Il pomeriggio di Raidue con La Volta Buona è stato oggi impreziosito dalla presenza di un perno della televisione italiana: Patrizia Rossetti. La sua storia sul piccolo schermo parla per lei; non solo promozioni e televendite, ma tante collaborazioni, programmi di successo e traguardi che l’hanno portata ad essere considerata tra le icone della tv. L’intervista da Caterina Balivo parte subito dal dualismo Wanda Osiris e Nilla Pizzi, entrambe fondamentali per la carriera della conduttrice.

“La mia volta buona tra Wanda Osiris e Nilla Pizzi? Con Wanda ho avuto l’onore di lavorarci quando lei era già in tarda età, facemmo una parodia delle soap con grandi personaggi. Lei era già in sedia a rotelle, creammo un piccolo palco solo per lei. Era una donna avanti, io adoro questo tipo di donne…”. Parole di stima e ammirazione quelle di Patrizia Rossetti, e forse anche un po’ nostalgiche. A proposito di Nilla Pizzi ha invece rivelato: “Veniva molto spesso da me e aveva un’energia che io invidiavo, faceva i suoi programmi e poi partiva per l’Australia. Un giorno mi ha chiamata ‘Ti posso fare una richiesta, possiamo cantare una canzone insieme per il mio nuovo LP?’”.

Patrizia Rossetti non poteva non ricordare anche la sua esperienza al fianco di Pippo Baudo, approfittando per poi aggiungere un retroscena vissuto in gioventù che ha messo a dura prova il suo carattere. “Una settimana prima facevo la segretaria di azienda, poi ero al fianco di Pippo Baudo e al Festival di Sanremo. Se mi trattavano bene quando ero in azienda? All’inizio si, poi un giorno un collaboratore di mio padre mi ha praticamente inchiodata al muro. Io però ho reagito, ho alzato il ginocchio e l’ho colpito, gli dissi: ‘Non si permetta mai più’. Avevo 23 anni, quando lo dissi a mio padre lui era già con il rasoio in mano… “

Proseguendo nell’intervista a La Volta Buona, Patrizia Rossetti ha menzionato, seppur con un discorso generico, una pagina non proprio felice della sua vita sentimentale. Il tema è stato quello del tradimento: “Quando una persona ti delude quando tu hai sperato, hai fatto dei progetti, ovvio che è sempre brutto… Il mio ex marito l’ho perdonato dopo il primo tradimento, se decido di credere ad una persona dico: ‘Perchè non perdonare?’. Non è facile, l’ho fatto ma anche io non l’ho assimilato subito, però ci si può riuscire. Chiaramente dipende dalla gravità, però se succede di nuovo si dice basta…”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista nel salotto di Caterina Balivo, Patrizia Rossetti ha poi offerto un parallelismo con Mike Bongiorno. Il compianto conduttore si ritrovò improvvisamente senza contratto, così come capitato anche a lei. “Mi dissero che il mio programma non si sarebbe più fatto, e non c’erano motivi; il pubblico era incredibile e facevamo un grande share… Ci sono rimasta male; dentro di me mi sono resa conto di non aver sbagliato nulla. Io non vado mai a bussare e chiedere e forse ho sbagliato. Poi ho scoperto il perché, stavano arrivando dei programmi su Canale 5 diversi e che non volevano la mia concorrenza perché facevo il 25% tutti i giorni…”. La conduttrice ha poi concluso riferendosi a quanto accaduto di recente a Barbara D’Urso. “Se un editore decide di cambiare programma è giusto che lo faccia, però secondo me ci vuole un po’ di rispetto ed educazione per chi ha fatto tanto. Quindi io sono sempre molto solidale con le colleghe…”.











