Patrizia Rossetti ha un fidanzato?/ La vita privata della conduttrice: “Difficile trovare la persona giusta”

Patrizia Rossetti e la vita privata: “Ci vado con i piedi di piombo“

Patrizia Rossetti oggi pomeriggio, giovedì 25 gennaio 2024, sarà ospite di Caterina Balivo su Rai 1 nel programma La volta buona. La conduttrice tv e regina delle televendite avrà l’occasione di raccontarsi a cuore aperto, tra carriera e vita privata, magari sbilanciandosi anche su un presunto nuovo amore nella sua vita. L’ultima importante relazione dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip è quella con l’ex marito Rudy Londoni, naufragata a causa di un presunto tradimento di lui, come più volte da lei stessa raccontato.

Rudy Londoni, chi è l'ex marito di Patrizia Rossetti e perché si sono lasciati/ Lei: "Non è solo tradimento"

Ma, archiviata la cocente delusione e il fallimento del matrimonio, il cuore della Rossetti è ora libero o è occupato da qualcuno di speciale? In un’intervista a Verissimo rilasciata lo scorso gennaio 2023, aveva ammesso che, d’ora in avanti, in amore sarebbe andata con i piedi di piombo per non rimediare ulteriori delusioni: “Io sono pronta ad aprire il mio cuore, c’è sempre tempo nonostante non sia più giovanissima. Certo, ci vado con i piedi di piombo. Il non essere rispettata lascia sempre qualcosa. A chiunque dovesse avvicinarsi, però, non farei mai pagare gli errori di qualcun altro”.

Patrizia Rossetti ha un fidanzato? “L’amore non va cercato perché…“

Al momento non è chiaro se Patrizia Rossetti ha un fidanzato o meno, essendo sempre piuttosto riservata su quel che concerne la sfera intima dei propri sentimenti. Sappiamo però che, fino alla scorsa estate, il suo cuore era ancora libero. Ad agosto 2023 aveva infatti rilasciato un’intervista a Nuovo in cui raccontava che, laddove si presentasse l’occasione e trovasse la persona giusta, sarebbe stata disposta ad intrecciare una nuova relazione.

“Lo spazio c’è ma la cosa più difficile è trovare la persona giusta. Le mie braccia sono pronte ad accogliere un nuovo amore: il problema è che di uomini eterosessuali in giro ce ne sono sempre meno e quei pochi rimasti sono già impegnati! Mai dire mai. L’amore non va cercato perché la vita sa sorprenderti quando meno te lo aspetti“.

