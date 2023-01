Patrizia Rossetti in crisi dopo il Grande Fratello Vip?/ Le prime parole e la lite con Mastrota

Patrizia Rossetti, le prime parole dopo il Grande Fratello Vip

Patrizia Rossetti, conduttrice televisiva, dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip per motivi di salute, sarà una degli ospiti di Verissimo e racconterà la sua esperienza all’interno del reality e anche parte della sua vita. Soprannominata “la regina delle televendite” e con una grande carriera televisiva alle spalle, Patrizia è stata definita dal web una delle più grandi perdite del Grande Fratello Vip in questo cast del 2022, per il suo carisma, la sua grinta, la sua ironia e anche per le storie che ha raccontato a milioni di italiani, tra cui il toccante racconto del tradimento dell‘ex fidanzato.

Dopo l’uscita dalla casa più spiata d’Italia le prime parole della Rossetti sono state rivolte al pubblico italiano che durante il suo percorso l’ha stimata e sostenuta nelle varie nomination: “Ciao a tutti, questi attimi li dedico a voi che mi avete supportata dal giorno uno. Mi avete dato piccole soddisfazioni ad ogni puntata votandomi e salvandomi sempre. Vi ringrazio tutti per gli infiniti messaggi che mi state mandando ed i pensieri che sto ricevendo. Ve ne sono tanto grata. Il vostro affetto è importante per me. Vi amo”.

All’interno del Grande Fratello Vip Patrizia Rossetti ha sempre dimostrato di tenere molto all’amicizia sia come valore sia alle persone che rientrano in quella cerchia, tra cui Emanuela Folliero, una delle sue più grandi amiche che aveva organizzato per l’ex gieffina una sorpresa durante il reality. Il momento toccante dell’incontro tra Emanuela e Patrizia è stato postato sui social proprio dall’ex gieffina, che ha anche aggiunto: “L’amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare. Non è qualcosa che si impara a scuola. Ma se non hai imparato il significato dell’amicizia, non hai davvero imparato niente”.

Dopo questi magnifici momenti però pare che la Rossetti abbia litigato con uno dei suoi amici e colleghi: Giorgio Mastrota. Secondo delle indiscrezioni arrivate ed esposte dall’influencer Deianira Marzano: “Patrizia Rossetti, uscita dalla Casa, aveva dei contratti in standby per alcune televendite. A quanto pare, il suo collega (Mastrota) le ha soffiato il posto ed è successo il putiferio. Lei lo ha chiamato e gli ha detto una mega sfuriata perché sembrerebbe che sia stato proprio lui a far saltare i contratti e a prendere il suo posto, pensando che Patrizia sarebbe rimasta a lungo al GFVip”.











