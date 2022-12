Patrizia Rossetti, dubbi su Nikita al GF Vip: “Luca non l’ha mai illusa”/ “È una donna rifiutata e…”

Patrizia Rossetti, dubbi su Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022: c’entra Luca Onestini!

Gli scontri tra Luca Onestini e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022 hanno portato la Casa a spaccarsi in due: chi crede a Luca e chi invece a Nikita. Inizialmente la versione di Nikita – secondo la quale Luca l’aveva illusa, mostrandosi interessato a lei per poi allontanarsi di punto in bianco – sembrava quella più accreditata; tuttavia dopo la diretta del 26 dicembre le cose sembrano essere cambiate.

Ivana Mrazova difende Onestini e punge Soleil?/ "Qua qualcuno non sa fare i conti…"

Anche chi dava ragione a Nikita ora ammette di avere dubbi sulla veridicità della sua versione. È il caso di Edoardo Tavassi, che ha iniziato a trovare nelle incongruenze nel racconto; ma anche Patrizia Rossetti che in confessionale ha dichiarato: “Luca non l’ha mai illusa, mai! È sempre stato molto coerente. Gli stessi abbracci che dà a lei li dà anche a me ogni mattina. – E ancora – Una donna quando viene rifiutata può avere delle reazioni strane, però io sono stata anche rifiutata ma non ho avuto queste reazioni”.

Nikita contro Onestini, nuova lite al GF Vip: "Vicino a me per le clip"/ Lui sbotta: "Ho la verità in tasca!"

Daniele Dal Moro su Nikita e Luca: “Si infangano a vicenda, ora basta!”

Anche Daniele Dal Moro, da sempre amico di Nikita, ha dichiarato in confessionale che è ormai tempo che questo capitolo venga chiuso e che la Pelizon non ne parli più: “Nikita dice tante cose, Luca anche. Si è arrivati ad un punto in cui ci si infanga soltanto l’uno con l’altro e non ne viene nulla di buono. Quindi credo che la cosa migliore da fare in questo momento sia voltare pagina e continuare il suo percorso”, ha ammesso il gieffino. Fatto sta che Nikita e Luca nelle ultime ore sono tornati sull’argomento, finendo per scontrarsi ancora una volta.

LEGGI ANCHE:

Antonella smonta Soleil "ha paura che le prenda il posto"/ Onestini conferma "Lei è…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA