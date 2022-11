Patrizia Rossetti e il tradimento dell’ex marito Rudy Londoni “beccato sul colpo”/ “Ci credevo…”

Patrizia Rossetti sul tradimento dell’ex marito: “Io non farei mai le corna“

Al Grande Fratello Vip 2022 Patrizia Rossetti ha fatto parlare di sé non solo per la sua schiettezza e determinazione, ma è riaffiorato anche un capitolo di vita legato alla sfera sentimentale. La regina delle televendite, infatti, pochi anni fa scoprì il tradimento da parte dell’ex marito Rudy Londoni, colto sul fatto assieme all’amante nonché amica e collega della Rossetti stessa. “Ci credevo tantissimo al matrimonio, se no non l’avrei fatto. Io non farei mai le corna. Non è solo il tradimento. Ma buttare i sentimenti e la fiducia di un’altra persona. Anche il sognare un futuro assieme” aveva confessato la concorrente in diretta.

La storia d’amore tra Patrizia Rossetti e Rudy Londoni iniziò quasi per casualità nel 2016, quando lei era impegnata in una televendita. “L’ho conosciuto durante una telepromozione. Era partito un filmato e la mia cagnolina Kylie (l’ho chiamata così in onore della Minogue) si era nascosta dietro la sua telecamera. Lui si è offerto subito di tenermela” aveva raccontato. Nel 2012, a seguire, la coppia celebrò il matrimonio sino alla definitiva rottura nel 2019, in seguito alla scoperta del tradimento.

Patrizia Rossetti e la scoperta del tradimento: “L’ho beccato sul colpo“

Il tradimento ha rappresentato una macchia indelebile nel rapporto tra Patrizia Rossetti e l’ex marito Rudy Londoni. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 aveva raccontato, in un’intervista rilasciata a DiPiù, come la crisi fosse iniziata ancor prima di scoprire l’atto d’infedeltà da parte del marito: “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio”.

Sino alla scoperta del tradimento, con la coppia beccata sul fatto: “L’ho beccato sul colpo proprio. L’ho perdonato due volte, alla terza basta, il lupo perde il pelo ma non il vizio..“. L’identità della donna cui cui Rudy Londoni ha tradito Patrizia Rossetti è top secret, ma si tratterebbe di una collega della regina delle televendite e lavorerebbe in Mediaset.











