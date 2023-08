Elena Santarelli: “Ken ha deciso di assecondare Barbie…”/ La dedica a Bernardo Corradi

Elena Santarelli, la nuova dedica al marito Bernardo Corradi e social

Reduce dai celebrativi per il suo compleanno condivisi con il popolo del web, Elena Santarelli torna a sorprendere fan e non, complice una dedica social destinata a Bernardo Corradi. Ebbene sì, i due coniugi vip sembrano proseguire a gonfie vele il loro amore suggellato in matrimonio, tanto da dirsi i nuovi “Ken e Barbie“, così come emerge dal post romantico di queste ore, dove la popolare modella bionda si lascia andare ad una inaspettata testimonianza di dominio pubblico dell’amore che vincola la coppia vip.

Accade nei giorni della vacanza che Elena Santarelli e Bernardo Corradi si godono all’insegna del nel relax in montagna, sulla cima al Monte Nuvolau, situato nel comune di Cortina d’Ampezzo. La showgirl sceglie di dedicare il nuovo post condiviso su Instagram al marito Bernardo Corradi, nella cui caption é rilasciata quella che potrebbe dirsi la dichiarazione d’amore di Elena Santarelli scritta al dirigente sportivo e calciatore storico. Un’attestazione del sentimento che di fatto nomina la coppia vip al titolo di nuovi “Barbie e Ken”.

Il messaggio romantico di Elena Santarelli destinato a Bernardo Corradi proclama i nuovi “Barbie e Ken”

«Lui è Ken alta quota e come Barbie alta quota vorrebbe isolarsi in cima e non parlare con nessuno, ma non può – scrive Elena Santarelli, a corredo del post condiviso via Instagram -. Ken alta quota per vivere bene ha deciso di assecondare Barbie alta quota nei suoi sbalzi di umore. Ken alta quota è saggio». Parole caratterizzate da uno spiccato romanticismo, quelle che Elena Santarelli destina a mezzo social a Bernardo Corradi, tanto da mandare in visibilio il popolo degli internauti attivi su Instagram. Non a caso si registra un tripudio di interazioni social di consenso per la coppia vip, a fronte del nuovo post romantico pubblicato dalla new “Barbie” made in Italy.

