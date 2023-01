Patrizia Rossetti, perso il lavoro dopo il Gf Vip?/ “Lui avrebbe preso il suo posto…”

Patrizia Rossetti, terminata l’esperienza al Grande Fratello Vip rischia di non lavorare

Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti più influenti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, sempre energica nel suo coinvolgimento e spesso protagonista di accese discussioni. La nota televenditrice ha dovuto lasciare a malincuore la casa più chiacchierata d’Italia, a causa dei problemi fisici derivanti dal Covid contratto proprio tra le mura del GF Vip.

Nella puntata di Lunedì, Patrizia Rossetti ha dunque annunciato il suo ritiro dal reality. La donna ha sentito la necessità di dare priorità alla propria condizione di salute e tornare alla sua professione di sempre. Proprio su quest’ultimo punto però, sarebbero emerse delle indiscrezioni per nulla positive. Secondo quanto riferito da Deianira Marzano su Instagram, la Rossetti avrebbe scoperto di essere stata sostituita da un noto collega per importanti collaborazioni nell’ambito delle televendite. Secondo quanto riferito, la permanenza al Grande Fratello di Patrizia Rossetti sarebbe durata meno del previsto. Pertanto, una volta fuori dalla casa avrebbe appreso di essere stata esclusa da alcuni ingaggi importanti.

Patrizia Rossetti e gli ingaggi persi: le indiscrezioni sulla presunta lite con Giorgio Mastrota

Patrizia Rossetti starebbe vivendo un periodo piuttosto complesso, oltre ai guai visitici dovuti al Covid 19, anche alcune grane dal punto di vista professionale sembrano aver destabilizzato la televenditrice. A lanciare l’indiscrezione sulle presunte difficoltà lavorative dei Patrizia Rossetti è stata Deianira Marzano. L’influencer ha spiegato come a sostituirla sarebbe stato il celebre collega Giorgio Mastrota.

“Lui avrebbe preso il suo posto nelle televendite”, ha spiegato Deianira riguardo gli ingaggi persi da Patrizia Rossetti. Sulla questione Giorgio Mastrota, è entrata nel dettaglio della presunta telefonata di chiarimento avvenuta tra i due; la televenditrice si sarebbe scagliata contro il collega in maniera piuttosto rabbiosa, delusa per gli ingaggi persi. “Lei lo ha chiamato e gli ha fatto una mega sfuriata. Sembrerebbe sia stato proprio lui a far saltare i contratti”. Secondo Deianira, Patrizia Rossetti non avrebbe per nulla apprezzato la scelta del collega, reo di aver preso il suo posto senza considerare il possibile ritorno. La regina delle televendite si unisce quindi a Charlie Gnocchi, altro ex concorrente del Grande Fratello Vip che avrebbe perso il lavoro proprio a causa del reality.

