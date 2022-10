“Patrizia Rossetti più cattiva di me”/ Groppelli: “Indifendibile. Che pollaio al Gf”

A Mattino Cinque si torna a parlare del Grande Fratello Vip 2022 alla luce della puntata andata in onda ieri sera. In studio, fra gli altri, Raffaello Tonon e Patrizia Groppelli, e le prime parole sono state per Cristina Quaranta: “Il suo è un messaggio utilissimo per il pubblico – le parole di Tonon – e soprattutto per i giovani, qui c’è una che parte dalla tv e che dichiara a testa alta che fa la commessa e la cameriera, non dei lavori dirigenziali”. E ancora: “E’ una che si guadagna la pagnotta, si cala nella realtà e rimane se stessa se non meglio di prima”.

Si parla poi dello scontro senza esclusioni di colpi fra Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta. Nella casa più spiata d’Italia si sono create due fazioni: da una parte appunto la Rossetti e Wilma Goich, e dall’altra Cristina Quaranta e Carolina. Ancora una volta è Raffaello Tonon a commentare la vicenda, prendendo le difese della Rossetti che negli scorsi giorni ha mandato più volte a quel paese la Quaranta: “Io ci ho vissuto 100 giorni alla Fattoria (vecchio reality show di casa Mediaset ndr), è una fumantina terribile ma è buona. Io la difendo perchè nel 2005 ci ho vissuto gomito a gomito, è una che tante volte non ha modo ma di cuore è una buona”.

PATRIZIA GROPPELLI SU PATRIZIA ROSSETTI E LE ULTIME VICENDE DEL GF VIP

La pensa però diversamente Patrizia Groppelli, compagna del direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che come al solito si mostra schietta e sincera, senza troppi peli sulla lingua. Commentando le immagini della lite l’opinionista di Mattino Cinque ha spiegato: “Qui è un bel pollaio, solidarietà femminile sconosciuta…”.

Per poi sottolineando in particolare l’atteggiamento tenuto da Patrizia Rossetti in questo primo mese di Grande Fratello Vip 2022: “La Rossetti è cattiva davvero – ha spiegato – di una cattiveria che supera anche me”. Quindi ha aggiunto: “Io la Rossetti me la ricordo perchè promuoveva i gabinetti… è una venditrice di lavoro, ma non si può difendere”.

