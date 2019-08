Patrizia Rossetti, sirenetta over/ “Mi sento benissimo e sogno il principe azzurro”

Patrizia Rossetti è una vera sirenetta over 60. Intervistata tra le pagine del settimanale Nuovo, racconta tutti i suoi segreti per mantenersi così in forma. Per prima cosa l’attenzione al cibo. Poi anche tanto esercizio fisico: ecco la perfetta ricetta della vincitrice dell’ultimo Pechino Express. Adesso l’ex conduttrice è anche in cerca del principe azzurro: “Vorrei un uomo sensibile, che non mi prenda in giro”. La rossa del resto, non dimostra affatto la sua età. “Mi tengo in forma praticando acquagym: la ginnastica in acqua tonifica le gambe”. Dopo la separazione dal marito a inizio anno, la delusione è stata tanta: “Quando un uomo ti delude, prima c’è il crollo emotivo ma poi la risalita”. Proprio questo periodo per la Rossetti è un vortice di emozioni positive. “Cammino molto e nuoto tanto. Mi sento benissimo e si vede. II bello di noi donne è che, quando siamo a terra, reggiamo e sappiamo rialzarci”.

Patrizia Rossetti, 60enne al top

La speranza di Patrizia Rossetti è anche quella di potere trovare un nuovo amore: “Per II momento non c’è nessuno all’orizzonte, però mai dire mai. Spero ancora di trovare un uomo che mi capisca, non mi prenda in giro e soprattutto non dica bugie”. E sul suo segreto di bellezza svela: “Faccio lunghe camminate con la mia cagnolina Perla. D’estate vado spesso a nuotare in piscina, mentre in inverno mi alleno due-tre volte la settimana nella mia palestra”. Dopo Pechino Express si era arrotondata: “Dopo la separazione avevo preso 4-5 chili, quando sono triste mangio tanto. Subito dopo, però, ho seguito una buona dieta che ha accelerato il metabolismo e mi ha aiutato a dimagrire”. Per la ex presentatrice di Rete4, le 60enni di oggi sono molto cambiate: “Pensiamo a Barbara d’Urso, anche lei ha un bellissimo fisico! La mia fortuna è stata quella di avere avuto una madre moderna e molto attenta. Quando si accorgeva che stavo ingrassando, si arrabbiava tanto e mi incitava a mettermi a dieta”.





