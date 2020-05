Patrizia sfila in Rossella di Via col vento/ Uomini e Donne, Tina “sembri Cicciolina”

Pubblicità

Uomini e Donne è tornato in onda dando ampio spazio alle dame del trono over che hanno sfilato sul tema “Prova ad arrenderti”. A sfilare, tra le altre, sono state Veronica Ursida e Roberta Di Padua che hanno poi discusso per Giovanni, ma a scatenare i commenti di Tina Cipollari sono state prima Aurora contro cui si è scagliata la bionda opinionista e Patrizia che, di fronte alla battuta di Tina ha reagito con un sorriso. Prima di sfilare, Patrizia ha spiegato in un video il motivo della sua scelta. “Io lo interpreto come un uomo che si arrende alla propria donna perchè questa donna è ricca di qualità e lui non ne può fare a meno”, spiega la dama nel video di presentazione della sfilata. “M’ispiro ad un’attrice perchè lei ama essere corteggiata, ma poi ha lottato per l’uomo che amava”, aggiunge la dama.

Patrizia sfila come Rossella di Via col vento a Uomini e Donne: Tina Cipollari la stronca

Dopo aver spiegato come interpreta il tema “Prova ad arrenderti”, Patrizia si è presentata sulla passerella di Uomini e Donne con un abito a fiori, aperto sul davanti, con un fiore tra i capelli e un bouquet tra le braccia. Un outfit che non è piaciuto affatto a Tina Cipollari che ha espresso la propria opinione schiettamente. “Ho dato 1. A me, più che Via col vento, ha ricordato Cicciolina. Davvero, la controfigura di Cicciolina, Ilona Staller”, dice la Cipollari. “Dimmi cosa c’è di Via col vento?“, chiede Tina. “Io ho chiesto queste margherite per farmi conoscere da loro e poi come segno di speranza per quello che stiamo passando tutti quanti”, spiega Patrizia a cui, poi, Maria De Filippi consiglia di non dare ascolto a Tina.



