Tina Cipollari e Aurora, lite a Uomini e Donne/ “Non ho mai pagato un uomo”

Una Tina Cipollari scatenatissima si scaglia contro Aurora, dama del trono over che, in passerella, nella puntata di Uomini e Donne del 6 maggio, per il tema “Prova ad arrenderti”, si presenta con un pantalone, una normale t-shirt e un’arma giocattolo. Un outfit che non entusiasma la bionda opinionista che non nasconde di non avere molta simpatia nei confronti della dama. “Non ne azzecchi una,non c’è una cosa che ti fa apprezzare da questi uomini”, dice la Cipollari convinta che Aurora avrebbe potuto osare di più. “Non ho bisogno di mostrare per conquistare un uomo”, replica la dama scatenando la pronta reazione di Tina. “Mostra chi ha, tu non hai niente cosa devi mostrare?”, dice l’opinionista. Aurora, così, attacca affermando che se avesse qualche soldo in più le basterebbe poco per rifarsi il seno. “Basta avere questi (dice facendo il segno dei soldi) e farmi qualcosina in più”, La frase di Aurora, però, viene male interpretata dalla Cipollari che, furiosa, si scaglia contro la dama.

TINA CIPOLLARI CONTRO AURORA

Tina Cipollari attacca Aurora. “Non ho mai pagato un uomo, forse lo fai tu”, dice la bionda opinionista di Uomini e Donne. Maria De Filippi, però, s’intromette facendo notare a Tina di aver sbagliato interpretazione e che il senso delle parole di Aurora era un altro. “Tina non ha detto che tu paghi gli uomini”, spiega la conduttrice. “Questa è la tua interpretazione. Io ho interpretato in altro modo”, replica Tina convinta che la frase sia stata detta da Aurora per offenderla. “Ma che hai oggi?“, chiede ancora Maria di fronte ad una Tina inferocita che, dopo essersi scagliata contro Sirius e Gemma, ha cambiato obiettivo.



