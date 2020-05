Roberta Di Padua e Veronica Ursida, lite a Uomini e Donne/ “Stai attenta, potrei…”

Pubblicità

Lite a Uomini e Donne tra Veronica Ursida e Roberta Di Padua. Le due dama del trono over che, in passato sono state rivali per Armando Incarnato che ha poi chiuso con entrambe, nella nuova puntata di Uomini e Donne, torneranno a lanciarsi frecciatine. A scatenare nuovamente la rivalità tra le due sarà Giovanni, il cavaliere che è più interessato alla dama bionda. Roberta sembrava aver accettato la decisione di Giovanni, ma nel corso della sfilata femminile, si riaccenderà la rivalità tra le due. Roberta, dopo aver sfoggiato la propria sensualità in passerella, si accomoderà lanciando una frecciatina nei confronti della Ursida che non resterà in silenzio, ma risponderà per le rime sotto lo sguardo divertito di Giovanni che osserverà attentamente la scena.

VERONICA URSIDA E ROBERTA DI PADUA LITIGANO A UOMINI E DONNE PER GIOVANNI

La conoscenza tra Veronica Ursida e Giovanni continua, ma secondo Roberta Di Padua ci sarebbero delle cose che non tornerebbero. La dama, infatti, nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne, esponerà i propri dubbi sulla conoscenza tra la rivale e Giovanni. Dubbi che, a quanto pare, avrebbe anche Veronica in merito alla conoscenza, per il momento finita, tra lo stesso Giovanni e Roberta. Quest’ultima, stanca dell’atteggiamento della Ursida, lancerà così un avvertimentato alla dama bionda. “Stai attenta perchè potrei reinserirmi”, dirà Roberta. La Di Padua, dunque, tornerà alla carica con Giovanni? Cosa farà, invece, il cavaliere? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



