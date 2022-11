Patrizia Vacondio, moglie Nek/ Lui: “è il caposaldo di tutti noi in famiglia”, tradimento alle spalle

Nek e il tradimento a Patrizia Vacondia

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek. Dal loro amore è nata anche una bellissima figlia di nome Beatrice che il cantautore di “Laura non c’è” ha raccontato così: “credo che sia stato un regalo dall’alto”. Che dire, un grandissimo amore quello nato tra i due che sono legati da circa 26 anni e da circa 16 sono marito e moglie. Come in tutte le coppie però non sono mancati dei momenti di difficoltà come quando Filippo l’ha tradita mentre si trovava lontano da casa per motivi di lavoro. Una grandissima delusione per la donna che è riuscita, nonostante tutto, a perdonarlo.

Nek e l'incidente alla mano, come sta?/ Lui: "ho ancora dei momenti di sconforto"

Proprio l’artista dalle pagine di Vanity Fair aveva raccontato: “faccio un mestiere che induce in tentazione. Una volta in Messico ero in hotel: sento bussare alla porta, pensavo fosse il servizio in camera, invece era una ragazza nuda. Mi si buttò addosso, piangendo, io la coprii con un accappatoio, la invitai ad entrare e sedersi, offrendole da bere, poi l’ho accompagnata fuori. Le volte che ho preso un gioco sotto gamba sono quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti”.

Amici 2022, NDG ultimo nella classifica canto/ Il gesto di Nek scatena la polemica

Nek: “Patrizia Vacondio è l’amore”

Nonostante il tradimento, Patrizia Vacondio ha perdonato Nek. A vincere è stato l’amore come ha raccontato proprio l’artista: “siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo l’altro all’oscuro. Ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio e chiedendo scusa”. Sempre Nek, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha parlato della moglie con parole di grandissimo affetto: “Patrizia è proprio l’amore, è il caposaldo di tutti noi in famiglia. Lei ha tre figli: oltre a Beatrice e Martinaanche me. E’ la verità! Come la maggior parte delle donne, l’istinto le suggerisce tante cose che per noi ometti… arriviamo sempre un passo più tardi”.

AMICI 2022 ed.22/ Diretta e anticipazioni: Ludovica vince la Oreo challenge

Ricordiamo che Patrizia Vacondio ha incontrato Nek quando era già diventata mamma di Martina, nata da una precedente relazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA