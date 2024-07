Nek, emozione al matrimonio della figlia acquisita Martina Nerviani accompagnata all’altare/ “Un privilegio…”

Lo scorso sabato 29 giugno è stato un giorno speciale per Nek, e ancor di più per la figlia acquisita Martina; nata da una relazione precedente di sua moglie Patrizia Vacondio. La giovane ha coronato il sogno di unirsi in matrimonio con il suo amato compagno, Niccolò Taroni e – come racconta il portale Deejay – il cantante ha avuto l’onore di accompagnarla all’altare senza nascondere la tenera e toccante commozione generata dal momento.

La splendida cerimonia per il matrimonio di Martina Nerviani – figlia acquisita di Nek – è stata raccontata proprio da alcuni scatti e video pubblicati dal cantante sui social e, come testimonia la dolce didascalia posta a corredo dei contenuti, è stato un momento decisamente magico. “Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare”, inizia così la dolce dedica di Nek, che aggiunge: “In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna, moglie, donna in carriera. Il tempo è volato…”.

Nek, la toccante dedica per il matrimonio della figlia acquisita Martina Nerviani: “E’ nata una nuova famiglia…”

Le parole di Nek mettono in evidenza quasi una sorta di gratitudine, una riconoscenza nei confronti di sua figlia acquisita Martina Nerviani per averlo scelto in un momento così incisivo della cerimonia. Accompagnarla all’altare nel giorno del matrimonio è stata un’emozione quasi indescrivibile per il cantante; tra l’altro, la giovane ha vissuto quel momento in due fasi. Inizialmente al suo fianco ha avuto anche suo padre biologico; poi – come racconta Deejay – ha scelto appunto che nel giorno del suo matrimonio avesse un ruolo importante anche l’uomo che l’ha vista crescere. Sua madre Patrizia Vacondio ha sposato Nek nel 2006, quando lei era ancora in tenera età; dunque, insieme hanno vissuto tutte le fasi cruciali del percorso di crescita.

“Quando sono tornato al mio posto in chiesa ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì, che in tanti di noi fossero lì…”, prosegue così la toccante dedica di Nek per suo figlia acquisita Martina Nerviani. “Addirittura c’era la bisnonna dello sposo. 101 anni che mai avrebbe sperato in così tanto. È stato tutto un privilegio, una vera grazia. È nata una nuova famiglia! Dio e noi ne eravamo testimoni”. Bellissimo il pensiero di Nek in un giorno così importante per la neo sposa ma sicuramente anche per tutti gli affetti più cari, compresa ovviamente sua moglie Patrizia Vacondio.











