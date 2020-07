Patrizia Vacondio, moglie Nek/ Un po’ di relax nei “posti del cuore”

Patrizia Vacondio si sta godendo un periodo rilassante con il marito Nek. Basta spulciare fra i contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram per trovarla sorridente e innamorata al fianco del cantante. “Posti del cuore”, scrive, mentre i due si trovano sul Lago di Como. Un ammiratore le chiede invece se i due possiedano una casa in quella location: “No, ma un sacco di amici“, risponde Patrizia. Clicca qui per guardare le foto di Patrizia Vacondio e Nek. In un’altra foto li vediamo a bordo barca, mentre prendono un po’ di sole, fanno qualche tuffo e percorrono il lago. La mini-vacanza però è già terminata: nell’ultimo video pubblicato dalla Vacondio, la troviamo nello studio di casa sua mentre fa Pilates. Sono le Stories però che ci dicono qualcosa di più sulla coppia: nell’ultima, i due si divertono ancora a Como e mentre Patrizia guarda l’orizzonte, il marito le fa la linguaccia. Un repost del contenuto lanciato tra l’altro proprio dal cantante sul suo profilo, in questi giorni.

Patrizia Vacondio, moglie Nek: una dedica speciale

Patrizia Vacondio è sempre nei pensieri del marito Nek: ancora una volta il cantante, in occasione del compleanno della sua dolce metà, le ha scritto una dedica speciale sui social. “Quello che mi tiene vivo è il tuo pensiero che io porto dentro”, ha scritto pubblicando uno scatto della consorte. Lo scorso 16 giugno, Patrizia ha spento di nuovo le candeline e come ormai accade ogni anno, ha ricevuto una piccola attenzione da parte del marito, che ha scelto di condividere i suoi sentimenti con i fan che lo seguono su Instagram. Oggi, sabato 4 luglio 2020, Nek sarà uno degli ospiti che vedremo a 20 anni che siamo italiani, una replica in onda su Rai 1. Patrizia non sarà ovviamente al suo fianco, anche se la loro coppia è affiatatissima e più felice che mai. “Siamo fatti l’uno per l’altra, condivido tutto, non tengo più l’altro all’oscuro“, ha detto invece in passato l’artista a Vanity Fair, dopo aver confessato il tradimento che lo ha allontanato da qualche tempo dalla sua compagna di vita.

Foto, i posti del cuore

