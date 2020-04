PATRIZIO RATTO, BALLERINO EX AMICI/ De Filippi: “È un gran talento” (Tu sì que vales)

Pubblicità

L’esibizione di Patrizio Ratto sul palco di Tu si que vales è stata una delle più apprezzate dell’ultima edizione. Questa sera la rivediamo e riascoltiamo i complimenti dei quattro giudici e di Maria De Filippi in primis. “Io lo conosco. – ha ammesso la conduttrice – Lui ha fatto Amici, è arrivato al serale.. poi beh, lì vince uno solo ma lui è sempre stato un gran talento.” Anche Gerry Scotti si è detto stupito dalla sua bravura: “Tu sei riuscito a stupire la gente, cosa sempre difficile. Quindi davvero bravo.” Patrizio, che sul palco ha portato un’esibizione tra danza e pianoforte, ha spiegato: “Ho iniziato da piccolo a suonare il pianoforte, poi ho conosciuto anche la danza. Da lì ho iniziato per qualche anno a seguirle insieme, poi per una questione economica ho anche dovuto scegliere e ho scelto la danza.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

PATRIZIO RATTO A TU SI QUE VALES

Patrizio Ratto, ex allievo della scuola di Amici, torna sul palco di Tu sì que vales durante la replica della seconda puntata dell’ottava edizione, in onda questa sera su canale 5. L’esibizione di Patrizio Ratto è un mix di ballo e canto. Una performance brillante che ha colpito tutti i giudici del talent show. Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari premiano il grandissimo talento di Patrizio Ratto così come il pubblico. Arrivato nella scuola di Amici come ballerino, Patrizio, in questi anni, ha continuato a studiare migliorando sempre di più e diventando un artista completo. La sua esibizione a Tu sì que vales è considerata una delle migliori che siano state viste nel talent show e per lui sono arrivati i complimenti da tutte le parti. Patrizio, però,m non si è fermato a Tu sì que vales continuando a portare la sua arte in giro.

PATRIZIO RATTO: “IMPEGNATO IN UN BEL PROGETTO”

Ballerino poliedrico, Patrizio Ratto continua ad essere seguitissimo sui social dove, attraverso una storia su Instagram, ha annunciato di essere impegnato in un bel progetto. Nonostante la quarantena, il ballerino non si ferma e continua a poertare avanti la sua arte con cui avevav conquistato il pubblico di canale 5 sin dalla sua partecipazione ad Amici. “Impegnato in un bel progetto“, ha scritto nella sua storia in cui si mostra mentre lavora al computer. In attesa di scoprire di cosa si tratti, i fans non vedono l’ora di rivederlo sul palco di Tu sì que vales che gli ha restituito nuovamente la popolarità. Con il suo show, Patrizio Ratto ha avuto anche la possibilità di girare il mondo e, lo scorso 10 febbraio, su Instagram, scriveva: “Ho avuto la fortuna di girarare il mondo grazie al mio show, fare esperienze bellissime davanti a persone nuove , far vedere quello che sono riuscito a creare dopo anni di studio e sacrifici. Esibirmi su ogni palco, portare un qualcosa di mio, é sempre un emozione indescrivibile. Sono davvero grato per tutto questo, amo questa mia passione e sapere che spesso sono ispirazione per altre persone mi riempie il cuore. Ora é il momento di mettersi sotto, continuare a studiare e non fermarsi mai”.





