Patty Pravo, chi è il compagno? “Affinità fuori dal comune con Simone Folco”/ Figli? Ci pensai ma…”

Benché spesso circolino voci differenti, nella vita sentimentale di Patty Pravo pare non esserci alcun fidanzato o compagno. Di certo non si tratta di Simone Folco, il giovane assistente personale della cantante su cui spesso sono girati rumors alquanto curiosi. Questo perché, anche in pubblico, l’artista e il suo assistente si sono mostrati complici e molto affiatati, malgrado una differenza di età di quarantaquattro anni. Da tempo infatti si rincorre la voce che Simone sia il compagno di Patty Pravo, ma nessuno dei due ha mai confermato le voci che via via sono andate a svanire.

“Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa. Lui esercita su di me il lato ‘accudente’, tenendo a bada il mio temperamento”, ha precisato Patty Pravo parlando delle doti umane del suo giovane assistente, una presenza che è diventata ormai irrinunciabile nella sua vita.

Tra gli altri temi scottanti per Patty Pravo c’è sicuramente quello relativo al desiderio di avere un figlio. Come risaputo la cantante ha deciso di dedicare la sua vita alla carriera e non ha mai pensato di mettere su famiglia e avere un figlio, se non durante il suo rapporto con il batterista inglese Gordon Faggetter. Il pensiero c’era stato, dice lei nel corso di una intervista, ma “forse è andata meglio così”.

Anche perché, col senno di poi, le relazioni di Patty Pravo seppur molto intense sono state poco durature. “A casa mia, o si fa la mamma bene o non si fa. Solo per un momento mi sono immaginata col pancione, un vestito azzurro di chiffon, un grande cappello di paglia mentre correvo. Devi avere molto amore dentro per pensare di fare un figlio e ancora più amore per pensare che non è il caso di farne uno”, la perla di saggezza della cantante veneta.

