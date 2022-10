Patty Pravo con “E dimmi che non vuoi morire”/ “Vasco Rossi? E’ il più grande”

Patty Pravo conquista Sanremo con E dimmi che non vuoi morire

Patty Pravo con “E dimmi che non vuoi morire” sul palcoscenico dello show “Arena 60 70 80 90” condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. Canzone senza tempo quella scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri per la divina Patty che nel 1997 conquista critica e pubblico al Festival di Sanremo esclusa però dal podio. Classificatasi all’ottavo posto, la divina conquista le classifiche di vendita tornando così alla ribalta con uno dei brani più belli della sua straordinaria carriera. E dimmi che non vuoi morire, scritta da Vasco Rossi per il testo e da Gaetano Curreri per la musica, è stato sin dall’inizio della kermesse dato come uno dei favoriti, ma alla fine si classifica solo ottava con il plauso del Premio della Critica e del Premio Miglior Musica.

Il brano, contenuto nell’album Bye Bye Patty, è stato uno dei successi più importanti della sua carriera. Non è stata l’unica volta che l’artista veneziana ha collaborato con Vasco Rossi che per lei ha scritto anche “La Luna”.

Patty Pravo e le collaborazioni con Vasco Rossi

“Sono felice che Vasco Rossi abbia scritto un pezzo per me, perché è il più grande e siamo amici” sono state le parole di Patty Pravo intervistata dall’Ansa a cui ha raccontato – “inciderò la canzone, che è bellissima, ma non andrò al Festival di Sanremo, anche perché ho altri impegni presi precedentemente”.

Il brano, scritto ancora una volta da Vasco Rossi con Gaetano Curreri non è stato presentato in gara a Sanremo. Una scelta che ha trovato concorde la stessa interprete che disse: “questa nuova di Vasco è una canzone diversa da quella che aveva scritto nel ’97, ma è sempre Vasco ed è un suo splendido pezzo. L’ho sentita ieri, in questi giorni la registrerò e poi sarà pubblicata. Non amo parlare dei pezzi prima di inciderli. Bisogna chiedere a Vasco. Dico solo che quando scrive per me mi fa sempre un ritratto, bene o male parla di qualcosa che mi riguarda. Diciamo che io sono l’ispiratrice ma chi parla nel testo non sono io e non è una persona… Io sono raccontata”. Il titolo? “Chiedete a Vasco, magari lo dirà in un clippino”.

