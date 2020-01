Patty Pravo/ Con o senza maschera non riconosce Orietta… (Cantante mascherato)

Patty Pravo è pronta a tornare come giudice nella seconda puntata de “Il cantante mascherato“, lo show condotto con grandissimo successo da Milly Carlucci su Rai1. Durante la prima puntata la Pravo ha fatto tanto divertire il pubblico italiano per via dei suoi giudizi e della sue associazioni alquanto stralunate tra i concorrenti mascherati e le loro possibili identità. Per la Pravo il Pavone potrebbe essere Serena Autieri o Ivan Cattaneo, mentre dopo la performance del concorrente Unicorno non ha dubbi: “è Cristina D’Avena!” con tanto di applausi da parte del pubblico. Differentemente chiamata a fare il suo nome sul concorrente dell’Angelo, la Pravo sorniona rivolgendosi all’altro giudice Francesco Facchinetti precisa: “Tu guardi i social e poi dai le risposte!”, mentre per il Mastino Napoletano lascia decidere il pubblico in teatro “Volete Amendola o Brignano?”. Sul concorrente mascherato Barboncino butta la spunta: “Io, i personaggi, non li becco!”, mentre sul concorrente Leone dice “all’inizio, mi sembrava Costanzo”. Sul finale chiamata a decidere il suo preferito, la divina non ha alcun dubbio e sceglie Il Coniglio. Dopo lo scontro finale a lasciare il gioco è l’Unicorno che svela la sua vera identità. Si tratta di Orietta Berti, ma anche in questo caso è la Pravo a divertire visto che non riconosce la collega.

Patty Pravo a Il Cantante Mascherato: il web si domanda “era fra i cantanti mascherati?”

Sul web il nome di Patty Pravo è uno di quelli più twittati durante la diretta della prima puntata de “Il Cantante Mascherato”. La cantante di “Se perdo te” viene presa di mira da parecchi utenti che si domandano scherzando: “chi si nascondeva dietro Patty Pravo, dato che aveva un viso che sembrava una maschera”. Non mancano però i commenti di approvazione da parte dei fan: “complimenti Patty sempre brava e competente il programma è meraviglioso” oppure “La trasmissione sarebbe anche carina se non fosse per la giuria. Salvo solo #PattyPravo che con la sua schiettezza e ironia risulta sempre simpatica. La Pastorelli ogni volta che apre bocca le muore un neurone. Tra Adrian e stasera non so dove sia il peggio.#IlCantanteMascherato”. Non è passato affatto inosservato il momento quando Patty Pravo si è domandata chi è quando Orietta Berti si è tolta la maschera dell’Unicorno. “#PattyPravo che chiede “chi è?” quando si toglie la maschera azzera con due parole ogni discussione sul “i giurati sanno già/non sanno” scrive un utente!”.

