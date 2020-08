Patty Pravo/ “E dimmi che non vuoi morire”: flop a Sanremo, successo fra il pubblico

Patty Pravo è senza dubbio una delle più grandi icone della musica italiana. La 72enne veneziana è sulla cresta dell’onda ormai da più di 50 anni, avendo esordito sulle scene musicali nel lontano 1966. Di mezzo, svariate partecipazioni al Festival di Sanremo, evento che sarà al centro della puntata di oggi di “Una storia da cantare”, in onda in replica su Rai 1 dalle ore 21:25 di questa sera. Nonostante enormi successi e pietre miliari regalati nel corso della sua carriera come ad esempio “Pensiero stupendo”, “Ragazza triste” e “La bambina”, la Patty nazionale non ha mai avuto un grandissimo feeling con il palco dell’Ariston, e su dieci edizioni a cui ha partecipato non è mai riuscita ad andare oltre il quinto posto del 1970 (tra l’altro, prima volta per lei a Sanremo), con il brano “La spada nel cuore” insieme a Little Tony. Da segnalare anche una finale nel 2009 con “E io verrò un giorno la”, e un sesto posto con “Cieli immensi” del 2016.

PATTY PRAVO E LA SEXY ESTATE 2020

Senza dubbio degno di nota anche l’esibizione firmata 1997 con “E dimmi che non vuoi morire”, brano scritto da Vasco Rossi, Gaetano Curreri e Roberto Ferri, che però non andò oltre l’ottavo posto. Decimo posto invece nel 1984 con “Per una bambola”, mentre nel 2022 con “L’immenso”, ottenne il 16esimo piazzamento. Nel 2011 non raggiunse la finale con “Il vento e le rose”, infine, i due ventesimi posti del 1987 e del 1995, rispettivamente con “Pigramente signora” e “I giorni dell’armonia”, e il 21esimo piazzamento all’ultima edizione di Sanremo con il brano “Un po’ come la vita” in compagnia di Briga. Questa sera potremo rivedere la Pravo esibirsi proprio in uno dei suo brani più noti “E dimmi che non vuoi morire”, cantata magistralmente dalla diva di Venezia. Un’estate soddisfacente per i numerosi fan della cantante, che sono stati allietati dalle mise decisamente sexy, nonostante i più di 70 anni, della loro beniamina, apparsi più volte quasi in topless.



