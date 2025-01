Questa sera a Ora o mai più 2025 c’è stato un grande caos con i voti. Il tutto è partito con l’esibizione di Pierdavide Carone e Gigliola Cinquetti che dopo essersi esibiti si sono ritrovati davanti a due giudici che hanno dichiarato di aver dato un voto mentre in realtà ne avevano assegnato un altro. Ma cos’è successo? La coppia del programma si è esibita con “Alle porte del sole”, che senza dubbio rappresenta uno dei capisaldi della musica italiana.

I voti sono stati apparentemente altissimi. Apparentemente perchè verso la fine delle votazioni si è aperta un’enorme polemica a Ora o mai più 2025: Riccardo Fogli e Patty Pravo hanno detto di aver dato 8 ai due mentre in realtà sullo schermo c’era scritto 7. Così, Marco Liorni si è preoccupato fermando tutto e dicendo: “Ma cosa sta succedendo qui?” E i due giudici si sono trovati letteralmente spiazzati, come se non si fossero resi conto della vera valutazione data.

Ora o mai più 2025, polemica sui voti dei giudici: “Basta tablet, troppo buoni”

Dopo la gaffe di Riccardo Fogli e Patty Pravo sui social è scoppiata la polemica con molti dei fan che si sono riversati su X a scrivere commenti come: “Che figura di m*a!” e ancora, altri hanno criticato profondamente l’assenza mentale di Riccardo Fogli, che pare essere completamente fuori dalla competizione di Ora o mai più 2025 e distrarsi durante le esibizioni. “Purtroppo a na certa eta’ il tablet non funziona, è quello sconosciuto. Carta e penna e stamo piu tranquilli tutti. E suuuu” si legge tra i commenti.

Altri criticano il fatto che i voti sono troppo alti: “Secondo me alcuni giudici sono troppo buonisti nei confronti di questi ragazzi“, dice un utente. La giudice più criticata è Rita Pavone, che fino ad ora ha dato un bel 9 a tutti, anche all’esibizione di Raf e Antonella Bucci, nonostante i due non siano riusciti a creare una bella sinergia sul palco: “Ma come da no questi voti? 8 per questo con RAF tra stonature fuori tempo. Addirittura 9? Bho“