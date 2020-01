Patty Pravo/ Il web: “La maschera più bella è lei!” (Il cantante mascherato)

Patty Pravo è tra i giudici della finale de Il Cantante Mascherato, il programma di successo condotto da Milly Carlucci su Rai1. C’è grande attesa per la finalissima di venerdì 31 gennaio 2020 che finalmente svelerà l’identità delle cinque maschere rimaste ancora in gara. Chi si nasconde dietro le sembianze de l’Angelo, il Mostro, il Mastino, Il Coniglio e il Leone? Tra tutte a generare tantissima curiosità è stata la maschera del Leone che, nel corso delle puntate, ha saputo catalizzare l’attenzione del pubblico. Durante la semifinale però il gioco si è fatto ancora più avvincente con delle vere e proprie sfide diretta. La prima è stata tra il Coniglio e il Mastino, che ha visto la Pravo votare a favore del primo che si è esibito sulle note di “A mano a mano”. “Ho trovato l’arrangiamento del maestro Saccà davvero splendido” ha detto la Pravo scegliendo proprio il coniglio.

Patty Pravo: “Il Leone? Potrebbe essere Cirilli”

Poi è stata la volta della sfida tra l’Angelo e il Mostro. Nonostante l’affetto di Patty Pravo per il Mostro che ha definito “più che un Mostro, sembra un microbino”, la cantante di Pensiero Stupendo ha votato per l’Angelo che ha conquistato tutti sulle note di “This is me” di Demi Lovato. “Questo pezzo è una splendida colonna sonora e io sono sempre convinta che questo angelo bellissimo sia Valerio Scanu” ha detto la cantante che, chiamata a scegliere tra i due, ha preferito proprio l’Angelo. Infine la sfida tra il Leone e il Pavone; nonostante la bravura del Pavone, la sfida è stata vinta a mani basse dal Leone, la maschera più amata del programma con la Pravo che ha detto: “confermo la possibilità che si possa trattare di Cirilli. Intanto sul web non si contano i messaggi con protagonista proprio la divina interprete. C’è chi scrive: “#IlCantanteMascherato mi è piaciuto per il ritmo e perché è leggero (no trash). La giuria no, non hanno capito un tubo dello show! Applauso alla Rai che ha proposto qualcosa di “nuovo” Vabbè ve la dico quella cosa: la maschera più bella era quella di #PattyPravo”. Non solo, c’è chi paragona Patty Pravo a Madonna scrivendo (con tanto di foto): “nel 2020 scopriamo che #PattyPravo e Madonna sono sorelle #IlCantanteMascherato” mentre c’è chi sottolinea “io nella vita come #PattyPravo che non ci sta capendo un cazzo #IlCantanteMascherato”. Tanti i commenti sulle sembianze del viso della Pravo: “certo un po’ impressione fa…sembra tipo statua a uso Madame Tussauds London. #PattyPravo #IlCantanteMascherato” scrive un utente a cui fa eco un altro scrivendo: “Non ce n’è per nessuno. La maschera più bella è lei #IlCantanteMascherato #pattypravo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA