Patty Pravo: “La prima volta a 14 anni”/ “Ho avuto 5 mariti, ma oggi sono sola”

Patty Pravo ha festeggiato il 75esimo compleanno il giorno di Pasqua. E’ stato un giorno importante per Nicoletta Strambelli che ha avuto una vita sia provata che professionale intensa, ricca di esperienze e di aneddoti che racconta nelle varie intervista. Ai microfoni del Corriere della Sera, in particolare, l’artista si è lasciata andare ad un racconto senza filtri svelando i dettagli della sua prima volta. “A 14 anni anziché a scuola sono stata a fare l’amore” – racconta la Pravo che, poi, rivelò tutto ai nonni che reagirono così – Ai nonni ho raccontato: “Sono stata a fare l’amore e mi è piaciuto molto, posso tornare a farlo oggi pomeriggio?”.

Di fronte alla richiesta schietta e diretta della nipote, non ebbero problemi a darle il permesso. «Invece mi hanno lasciata andare. Erano persone libere e mi hanno sempre fatto vivere libera. La nonna usciva di notte per comprare la prima copia del giornale e tornava all’alba».

Patty Pravo ha dedicato tutta la vita alla musica, ma non ha mai rinunciato all’amore che ha sempre fatto parte della sua vita. L’artista, infatti, racconta di aver avuto cinque mariti e di essere stata, per un periodo, anche inconsapevolmente trigama. “Il problema nasce quando sposo a San Francisco l’americano Jack Johnson, grande chitarrista. Dopo Pensiero stupendo, me n’ero andata a vivere lì per bisogno di normalità. Comunque, venne fuori che il matrimonio con Baldieri non era stato annullato bene. Dunque, ero bigama”. “Mi salvai perché scoprimmo che ero ancora sposata anche con Martinez e la trigamia non è contemplata dalla legge. In totale, fanno 6 mariti, 4 veri“, dice al Corriere.

Oggi, nella vita dell’artista, non c’è nessun amore: “Ora sono felicemente sola”, precisa l’artista che aggiunge di non aver mai sentito la necessità di avere un figlio.

