Patty Pravo/ Nicoletta Strambelli la ragazza del Piper da “Pazza Idea” a “La bambola” (In arte…Patty Pravo)

Patty Pravo torna in tv nello speciale “In arte Patty Pravo” curato e condotto da Pino Strabioli e trasmesso in replica giovedì 23 luglio 2020 in prima serata su Rai3. Un lungo viaggio alla scoperta della vita artistica di una delle star indiscusse della musica italiana: un’artista poliedrica che ha venduto più di 110 milioni di dischi nel mondo. Un successo straordinario quello di Nicoletta Strambelli “in arte Patty Pravo” che si racconta come non ha mai fatto prima nello speciale di Pino Strabioli: dall’infanzia a Venezia al desiderio di diventare un direttore d’orchestra fino ai primi grandi successi. La ragazza del Piper, storico locale di Roma, ne ha fatta di strada collezionando una serie di successi senza tempo: da “Pazza Idea” a “La bambola”, da “Tutt’al più” a “Il Paradiso” fino ai successi più recenti “E dimmi che non vuoi più morire” e “Cieli Immensi”. Una cosa è certa: la musica è ancora oggi al centro della vita dell’artista. “E’ la mia vita, il contatto con il pubblico è tutto. E del resto che farei altrimenti? Potrei andare in vacanza, ma quello già lo faccio ogni tanto” ha raccontato l’artista che durante lo speciale parla anche del Festival di Sanremo dove ha partecipato per ben dieci volte.

Patty Pravo: “Sanremo? Ci ritorno sempre”

“Sanremo è sempre Sanremo, ogni volta mi dico che è l’ultima ma poi ci ritorno. Quest’anno ci sono andata con i postumi di una broncopolmonite e credo si sia visto” ha detto Patty Pravo che spesso è stata definita come “fiore del male” anche se lei replica dalle pagine de La Nazione: “leggo Baudelaire, ma non mi ci ritrovo per niente: sono un tipo solare”. 54 anni di onorata carriera per la Divina Patty che a La Nazione ha raccontato: “nella mia carriera ho fatto tutti i generi musicali, prima il beat, poi dal pop alle canzone francesi, hip hop, rock, heavy metal, di nuovo pop, prossimamente non lo so”. Un’artista che non è mai scesa a compromessi, che ha sempre portato avanti la sua musica e la sua idea di arte andando anche incontro al pubblico più giovane: “si tratta di un fatto d’amore, è semplicemente ciò che si sente, puoi avere un fan di quindici anni come uno di sessanta. Nell’ultimo disco ci sono molti autori giovani, tutte grandi firme”. Infine parlando di giovani promesse, la Pravo non nasconde di avere delle preferenze “mi piacciono Arisa e Noemi anche se non sono della mia generazione: io, però, mi ci sento uguale” e consiglia a chiunque voglia fare musica “non auguro a nessuno di somigliare a qualcuno. Si deve essere unici”.



