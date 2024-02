Patty Pravo, ospite a The Voice Senior 2024/ Duetto iconico con Loredana Bertè!

The Voice Senior 2024, Patty Pravo: la sua voce inconfondibile viene subito riconosciuta dai coach

La seconda puntata di The Voice Senior 2024 ha dato seguito alle blind audition iniziate la scorsa settimana, tra emozioni e storie degne di nota. Questa sera c’è stato spazio anche per un ospite d’eccezione, un’eccellenza della musica italiana: Patty Pravo. Antonella Clerici ha tentato di fare uno scherzetto ai coach, scommettendo con la cantante quanto avrebbero impiegato a riconoscerla sulle note di una delle sue canzoni più iconiche.

Neanche a dirlo, sono bastate poche note ai coach di The Voice Senior 2024 per riconoscere la voce originale di Patty Pravo. La prima a voltarsi è stata Arisa che senza alcun dubbio ha esclamato: “Ma è Patty Pravo!”. Immediatamente anche gli altri coach si sono fiondati in avanti per godersi a pieno la performance dell’icona della musica italiana.

Patty Pravo, magia in duetto con Loredana Bertè a The Voice Senior 2024

Ultimata l’esibizione, perentorie sono state le parole di Gigi D’Alessio: “Se l’ho riconosciuta subito? Alla prima nota! Se non avessimo capito che c’era Patty Pravo dall’altra parte dovevamo cambiare mestiere”. Nel frattempo Loredana Bertè ha rinnovato il suo amore per la collega e Antonella Clerici non si è lasciata scappare una ghiotta occasione: un duetto meraviglioso tra le due big della musica italiana. Un’esibizione unica e che ha trasformato in magica l’atmosfera a The Voice Senior 2024. Patty Pravo, in linea con la tradizione del programma, si è poi accomodata al fianco di Loredana Bertè per godersi con il resto dei coach almeno una ‘blind audition’.











