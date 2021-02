PATTY PRAVO/ “Per me ‘femminista’ è una parola vecchia e brutta” (A grande richiesta)

È Patty Pravo la protagonista della seconda puntata di A grande richiesta (Minaccia bionda), in cui Flavio Insinna ci accompagnerà in un viaggio alla (ri)scoperta dei successi e della vita privata della Ragazza del Piper. Lei, che non ha mai amato definizioni ed etichette, ammette tuttavia di apprezzare il soprannome di ‘Minaccia bionda’ che dà anche il titolo a questo programma. Meno gradita, invece, la denominazione di ‘inno femminista’ affibbiata a La bambola, uno dei brani che più hanno contribuito a renderla nota al grande pubblico. “Ma per me era quella era una canzonetta”, ha ammesso in un’intervista di ieri al Corriere, “non le davo un grande significato, poi ho scoperto che le donne ne avevano fatto un manifesto di libertà, è diventato un inno femminista anche se parola non mi piace”. Non concorda, infatti, con quelli che la definiscono ancora attuale o comunque appropriata: “È vecchia e brutta come parola, non ce n’è più bisogno”, precisa. “Le donne stanno prendendo delle posizioni molto importanti nella società di oggi”.

Patty Pravo: “Chirurgia estetica? Dipende…”

Di sicuro, le previsioni sulle vendite del brano in questione non sono state azzeccate: “Non amavo quel pezzo – prosegue Patty –, lo feci perché sono una professionista. Dopo averla cantata la prima volta dissi al mio manager che sarebbe stata la mia rovina… Ha venduto oltre 40 milioni di copie”. Non è dato sapere se oggi l’abbia rivalutata: semplicemente, dice, “ci rido sopra”. Ciò che di sicuro non è cambiato nella vita di Patty Pravo è il suo rapporto con l’età, che lei sostiene essere tuttora rilassato. “Per ora sto bene, e quindi non ci penso”. E sulla chirurgia estetica: “Dipende da come sei messo, da come ti accetti, se ti piaci o meno. È un discorso sempre soggettivo”.

Patty Pravo parla del prossimo Festival di Sanremo

Soffermandosi sempre sul suo aspetto fisico, Patty Pravo ha dichiarato indirettamente di sentirsi un’icona di stile. Lo dimostra il fatto che Madonna si sia ispirata al suo look: “Un truccatore che ha lavorato con me e poi si è trasferito negli Stati Uniti mi ha racontato di averle portato dei miei video”, spiega Patty in un’altra intervista rilasciata a Oggi. Infine, un accenno al prossimo Festival di Sanremo, che lei seguirà in ‘prima fila’: “Per forza, come ogni anno. E anche se non ci sarà il pubblico, sarà comunque interessante”. Questa sera, a proposito, vedremo Morgan ospite del suo show: “Ho cantato una sua canzone, Il vento e le rose, nel 2011. Con me si è sempre comportato benissimo”. Buono il rapporto anche con Insinna, che condurrà la sua serata dopo averla conosciuta al Cantante mascherato. Entrambi sono giudici da due edizioni del popolare show condotto da Milly Carlucci.



