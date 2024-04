Patty Pravo: “Riccardo Fogli non lasciò i Pooh per colpa mia”/ “I 5 matrimoni? Alla fine era un gioco…”

Patty Pravo è tra le voci più riconoscibili della musica italiana, un timbro unico nel suo genere e che nel tempo si è tramutato in colonna sonora di amori, sofferenze e tanto altro. L’intervista della cantante a Verissimo – oggi, ospite nello studio di Silvia Toffanin – è partita dal concetto di solitudine che, salvo una breve parentesi, non è mai stata un peso: “Non ho mai sofferto la solitudine, a me piace stare sola. Forse l’avrò detto a 15 anni, quando inizia a lavorare e fare determinate cose; hai delle reazioni particolari, ero ragazzina e mi sentivo sola”.

Patty Pravo ha avuto un rapporto molto particolare con sua madre Bruna; un’infanzia vissuta con i nonni e poi il dolce ritrovarsi anni dopo con la maturità di affrontare i discorsi lasciati in sospeso. “Ho recuperato il rapporto con mia madre Bruna in età adulta, mi sono presa un anno sabbatico a Venezia. Abbiamo avuto occasione di parlare ed ho scoperto una donna che intanto aveva vissuto la guerra e poi era giovanissima. Veniva anche ai miei concerti, le piaceva tanto ‘Se perdo te’”. La cantante ha poi spiegato: “Se ci siamo chiarite? Più che altro avevamo da conoscerci, parlando del più del meno e con qualche passeggiata si viene a creare un rapporto, una sensazione, un amore. Ho scoperto che lei ha avuto una vita molto dura, è stata malissimo dopo il parto e anche per questo sono cresciuta con mia nonna”.

Patty Pravo a Verissimo: “Ecco cosa è successo con Riccardo Fogli…”

L’intervista di Patty Pravo a Verissimo non poteva poi spostarsi sulla vita sentimentale della cantante; ben 5 volte è arrivata alle nozze. “A Venezia non mi sono mai sposata, 5 matrimoni: due in America, un altro in Inghilterra… Liz Taylor però mi batte! I nostri alla fine erano giochi e poi non erano idee mie, forse tranne con Franco Baldieri; la nostra amicizia è durata tutta la vita, adesso purtroppo non c’è più. Con Gordon avevo 15 anni come lui, eravamo dei ragazzini. Giravamo il mondo e pensavamo di avere un bambino, mi sarebbe piaciuto però poi non è successo”. La cantante ha poi chiarito un simpatico aneddoto: “Il matrimonio in pigiama e in pelliccia? Andammo a fare prima le carte e poi ci siamo trovati sposati, noi volevamo ma non in quella maniera; ero senza trucco, con il pigiama e con la pelliccia sopra. Cosa non ha funzionato? Ho incontrato Riccardo Fogli e quindi mi sono messa con lui, Franco capì e accettò il tutto con molta carineria”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista, Patty Pravo ha voluto nuovamente smentire la diceria secondo la quale fu lei a spingere Riccardo Fogli a lasciare i Pooh. “Il legame con Riccardo Fogli? Io avrei preferito che rimanesse con i Pooh, non fui io a convincerlo a lasciarli. E’ successo che forse lui voleva essere un solista e quindi ha deciso così. Il matrimonio con rito celtico in Scozia? Stavamo molto bene insieme, ci siamo divertiti molto; poi le cose finiscono, io non sono una ragazza fedelissima… Non so se ci è rimasto male, poi adesso ha una moglie”.











