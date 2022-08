“Paul Pogba rapito e minacciato da banda fratello Mathias”/ France Info: “Fucili e…”

Non trova pace Paul Pogba. Il centrocampista della Juventus, ancora alle prese con i postumi di un infortunio al ginocchio che lo stanno tenendo lontano dai campi da gioco e gli hanno fin qui impedito di esordire in gare ufficiali dal suo ritorno in bianconero, ieri è stato raggiunto dalla notizia che riguarda il fratello, Mathias Pogba, il quale sui social ha pubblicato un video nel quale si mostra seduto ad un tavolo con un foglio in mano per leggere qualche riga, nel quale promette di avere rivelazioni esplosive ai danni del fratello, di Kylian Mbappé e dell’avvocato Rafaela Pimenta.

Il comunicato diffuso dagli avvocati di Pogba dopo avere osservato quelle immagini descrive una situazione di non leggera gravità: “Le dichiarazioni di Mathias purtroppo non sono una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata contro Paul. Le autorità competenti in Italia e in Francia sono state sollecitate un mese fa: non ci saranno altri commenti”.

FRANCE INFO: “PAUL POGBA SEQUESTRATO DAL FRATELLO E DALLA SUA BANDA PER SOLDI”

Paul Pogba, secondo le rivelazioni di “France Info” che cita fonti di polizia, si era recato a fine marzo nella sua città natale, Lagny-sur-Marne, a trovare la famiglia. Qui, come scrive il “Corriere della Sera” sarebbe stato “sequestrato da alcuni amici in un appartamento, nel quale ha trovato anche due uomini incappucciati armati con fucili d’assalto: la richiesta della banda è di 13 milioni, a titolo di pagamento per i servizi di protezione resi al giocatore da quando aveva 13 anni”.

Nel servizio si aggiunge che Paul avrebbe spiegato agli inquirenti di “aver incontrato i ricattatori anche in aprile a Manchester e a luglio fuori dal centro di allenamento della Juve: qui Pogba ha detto di aver riconosciuto Mathias, che con gli altri componenti della banda ha accusato il fratello di non averlo mai aiutato economicamente”. In base alle testimonianze rese dal centrocampista bianconero, il ricatto di Mathias si baserebbe su “alcuni messaggi nei quali Paul domanderebbe a una sorta di stregone di gettare un sortilegio su Mbappé”, circostanza smentita da Paul Pogba.











