Paul Stanley “Con i Kiss cose fenomenali”/ “Ma è impossibile una reunion”

Paul Stanley ha ribadito la sua convinzione sull’impossibilità di rivedere di nuovo tutti insieme i membri della formazione originale dei Kiss. Solo un mese fa ne aveva parlato a Rock Antenne dicendo che la band, oggi, non esisterebbe se ci fossero Ace Frehley (chitarrista) e Peter Criss (batterista). Infatti, in vista dell’End of the Road Tour, che sarà una celebrazione dell’iconico gruppo, i due musicisti non ci saranno.

A proposito di questo, però, Paul Stanley precisò: “Non ho intenzione di volerli escludere e non renderli partecipi della cosa. Non ho aggiornamenti da loro, ma non ci perdo il sonno”. Oggi è tornato a parlare della formazione storica dei Kiss a Jim & Sam Show di SiriusXM; durante l’intervista ha confermato quello che ha detto qualche settimana fa, ovvero che la band non sarebbe mai esistita senza Ace e Peter all’inizio ma che allo stesso tempo “non potremmo essere qui oggi con Ace e Peter”.

Paul Stanley: “Momenti che mi legano ai Kiss per sempre”

“Penso che le persone sbagliano quando pensano che le cose possono rimanere intramontabili e che il tempo non ha il suo prezzo – ha spiegato Paul Stanley in merito ad una reunion dei Kiss – Potresti volere che mamma e papà tornino insieme, ma non ha funzionato. E noi abbiamo avuto momenti e attimi fantastici, abbiamo fatto alcune cose fenomenali insieme che mi legano a loro per sempre. Ma questa non è una favola; non finisce qui”.

Chiacchierando a Jim & Sam Show, Stanley ha definito impossibile quello che i fan sperano di vedere: “Penso che le persone desiderino qualcosa che sia… stavo per dire ‘poco pratico‘, direi impossibile. E’ fantastico ripensarci, ma non è molto diverso da quando rompi con qualcuno e anni dopo pensi ‘Perché è successo? Fammi tornare indietro‘. Torni indietro e non è più lo stesso. E ti rendi presto conto del perché non ha funzionato”.

