Paul Young con “Love of the common people”/ Chi è? Triste storia di povertà e disoccupazione

Paul Young “Love of the common people” risuona all’Arena di Verona

Paul Young con “Love of the common people” allo show musicale “Arena 60 70 80 90” condotto da Amadeus dall’Arena di Verona su Rai1. Un ritorno molto atteso quello del cantante britannico di musica pop rock e, soprattutto, soul, che negli anni ’80 si è fatto apprezzare e conoscere dalla critica e pubblico grazie a brani di successo come “Every Time You Go Away” e la super hit “Love of The Common People”. Quest’ultima è una delle sue canzoni più apprezzate, un brano intenso in cui parla di un tema molto forte. Nel testo del brano, infatti, è narrata una triste storia di povertà e disoccupazione. Una famiglia è in precarie condizioni economiche e vive in povertà: viene esaltato l’amore e la fede delle “persone comuni”, e vi è un invito ad avere fiducia nei propri sogni, per quanto sembrino irraggiungibili.

Nella carriera di Paul Young non c’è solo “Love of The Common People”, visto che il cantante può vantare collaborazioni con artisti importanti come Zucchero con cui ha reinterpreta “Senza una donna”. Nel 1983, dopo aver conquistato il mercato americano e canadese, la sua musica arriva anche in Europa con il disco “No Parlez” con cui resta nelle parti più alte delle classifiche grazie a brani come “Wherever I lay my hat”, “Come back and stay” e “Love will tear us apart”.

La carriera di Paul Young: non solo “Love of the common people”!

Dopo un anno di successi, Paul Young suona con Band Aid registrando l’album natalizio “Do They Know It’s Christmas”. Successivamente pubblica il disco “The Secret Of Association” al cui interno c’è la ballad “Every Time You Go Away” con cui ha conquistato le classifiche americane ed internazionali. Nel 1987 il terzo disco e l’incontro con Zucchero Fornaciari di cui diventa grande amico e con cui comincia una collaborazione.

Dopo la nascita della figlia Levi decide di prendersi una pausa dalle scene per farci ritorno qualche anno dopo per una giusta causa: il Nelson Mandela Tribute Concert. Tra i suoi momenti da ricordare: la partecipazione al concerto di Freddie Mercury Tribute dove canta “Radio Gaga”.

